Basura y calles encharcadas quedan tras festejos del Tri en Reforma y el Zócalo CDMX

Tras los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a la Selección de Chequia en el Estadio Ciudad de México, esta madrugada y mañana de jueves 25 de junio, se pudo ver calles anegadas donde decenas de bolsas, envases y demás basura flotaba, mientras cuadrillas de trabajadores retiraba todo lo que podía.

Uno de los lugares que quedó con más suciedad fue las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, ahí los botes de basura fueron insuficientes y además quedó de manifiesto decenas de botellas y latas de bebidas alcohólicas a pesar de que fue decretada ley seca.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa a aficionados festejando en medio de la inundación y otro atravesado descalzo “ríos de basura”

Esta mañana cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios trabajan a marchas forzadas para retirar la mayoría de los desechos. Todavía no existe un conteo de las toneladas de basura que fueron retiradas, pero se espera sean menos de las 40 toneladas que se juntaron tras el partido de México vs Corea.

Así amanece la CDMX Ricardo Vitela

La Secretaría de Gestión Integral del Agua señaló en sus redes sociales que la basura que tiramos en la calle obstruye el drenaje y genera inundaciones que afectan a todas y todos. Exhortó a celebrar el triunfo con orgullo y con acciones que cuiden a la comunidad.

Más de 800 mil festejaron el triunfo de México

Por: Hilda Castellanos-Lanzarin

En el tercer partido de la Selección Nacional ante su homólogo de Chequia, más de 800 mil personas acudieron a los 48 puntos acondicionados por el Gobierno de la Ciudad de México para poder ver la transmisión del encuentro, así como al FIFA Fan Fest en el Zócalo. La multitud se congregó en torno a las pantallas gigantes instaladas en puntos como Paseo de la Reforma, 20 de Noviembre y el Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución, Palacio de Bellas Artes y los 18 Festivales Futboleros

La Secretaría de Gobierno, desplegó a 899 servidores públicos distribuidos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el corredor Reforma-Juárez-Revolución y el FIFA Fan Festival del Zócalo, entre otros.

La SSC desplegó a 7 mil 500 elementos, apoyados de 720 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en el inmueble deportivo.