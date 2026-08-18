No han pisado la Permanente; destaca senador morenista Inzunza

El senador morenista Enrique Inzunza es el único de los 74 legisladores federales acreditados en la Comisión Permanente que no se ha presentado a trabajar desde el 29 de abril, pero hay otros cinco que, aun cuando sí asisten a laborar en sus respectivas cámaras, no han acudido a ninguna de las 17 sesiones del pleno de la Comisión Permanente, pese a ser parte de ella.

Los senadores Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, y Luis Armando Melgar, del Partido Verde, así como Ricardo Monreal y Elías Lixa, coordinadores de los diputados federales de Morena y de Acción Nacional, respectivamente, y la diputada morenista Martha Olivia García Vidaña no han asistido a ninguna de las sesiones del pleno de la Permanente.

El pleno de la Comisión Permanente se integra con 37 legisladores; de ellos 18 son senadores y 19 son diputados federales.

Cada uno de los legisladores tiene un sustituto; por ello, el universo de congresistas federales que integran la Comisión Permanente es de 74.

Del total de 74, 68 han asistido en al menos en una ocasión durante los casi cuatro meses de trabajo de la Permanente y seis no han ido ni una sola vez.

El primero es el senador morenista Enrique Inzunza, quien dejó de acudir al Senado después de que el gobierno de Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición para enfrentar una acusación de formar parte del Cártel de Sinaloa.

Alejandro Moreno Cárdenas es senador y presidente nacional del PRI. Está registrado como integrante sustituto de la Permanente, pero hasta el momento no ha sido requerido en ninguna de las 17 sesiones.

El también priista Manuel Añorve, que es titular de ese escaño, ha acudido a 13 de las 17 sesiones.

Luis Armando Melgar es sustituto en la Comisión Permanente. Hasta el momento no ha participado en ninguna de las 17 sesiones del pleno, pero sí acude a las instalaciones del Senado.

Ricardo Monreal también es sustituto. Hasta el momento, el presidente de la Junta de Coordinación Política tampoco ha sido requerido en el pleno.

Elías Lixa es el líder de los diputados federales del PAN. También es parte de la Permanente como sustituto, pero no ha asistido a ninguna de las sesiones.

Hasta el momento sólo Manuel Huerta Ladrón de Guevara y María Martina Kantún Can, ambos senadores de Morena, han estado presentes en las 17 sesiones del pleno, en tanto que la senadora verdecologista Karen Castrejón y la senadora morenista Nora Elena Yu lo han hecho sólo en una ocasión.

Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena; Adán Augusto López Hernández, excoordinador de los senadores de Morena; la diputada morenista Beatriz Carranza y el diputado priista Christian Mishel Castro lo han hecho en dos ocasiones, de acuerdo con el registro de asistencias del pleno de la Permanente.

A la Comisión Permanente sólo le restan dos sesiones de trabajo en su pleno para concluir el segundo periodo de sesiones del segundo año de trabajo de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

Como lo informó ayer Excélsior, la bancada de Movimiento Ciudadano es la única en que ninguno de sus integrantes se ha ausentado en las 17 sesiones; el senador Clemente Castañeda ha asistido a siete y su sustituto, Néstor Camarillo a 10 más.

El diputado Gibrán Ramírez asistió a 13 sesiones y su sustituto, Pablo Vázquez, a las cuatro restantes.

En el caso del PAN, los legisladores que más han estado son la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, con 14 asistencias y el diputado Marcelo Torres, con 13 asistencias.

Por parte del PRI, el líder de los diputados federales, Rubén Moreira, suma 14 asistencias, seguido de la senadora Carolina Viggiano, con 13, al igual que el líder de los senadores priistas, Manuel Añorve.

En el PVEM el mayor número de asistencias lo tienen la senadora Juanita Guerra, con 16 y su compañero Jorge Carlos Ramírez Marín, con 15.

Y del PT quien más asistencias tiene es la diputada Mary Carmen Bernal, con 13, seguida de su coordinador, Reginaldo Sandoval, con 12 y la senadora Lizeth Sánchez, con 11 asistencias.