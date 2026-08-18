Partidos se repartirán 10 mil 842 mdp en 2027; Morena, con uno de cada tres pesos a partidos

Ayer, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la propuesta de financiamiento público para las fuerzas políticas.

Se trata de una bolsa total de 10 mil 842.6 millones de pesos que se repartirá entre los ocho partidos nacionales.

Los montos de cada fuerza política incluyen recursos para financiamiento de actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas y prerrogativas postal y telegráfica.

Acción Nacional recibirá mil 804 millones; el PRI, mil 373 millones y el PT, mil 355 millones de pesos.

Movimiento Ciudadano obtendrá mil 167 millones y el Partido Verde, 946.5 millones. Los nuevos partidos Paz y Somos México recibirán alrededor de 246.6 millones cada uno.

Morena, con uno de cada tres pesos a partidos

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, liderada por Norma de la Cruz, aprobó la propuesta de financiamiento público que recibirán los ocho partidos políticos nacionales durante 2027, a fin de repartirse los 10 mil 842.6 millones de pesos que el INE contemplará en su presupuesto para partidos en 2027.

Morena será el partido con mayores recursos públicos, con alrededor de 3 mil 605 millones de pesos, es decir 33.25% al sumar financiamiento para actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas y prerrogativas postal y telegráfica.

Le seguirán el PAN, con aproximadamente mil 804 millones de pesos; el PRI, con mil 373 millones; el PT, con mil 355 millones; Movimiento Ciudadano, con mil 167 millones; y el Partido Verde, con alrededor de 946.5 millones de pesos.

Los dos nuevos partidos nacionales también tendrán acceso a financiamiento público. Tanto Partido Paz como Somos México recibirán alrededor de 246.6 millones de pesos cada uno, de los cuales 157.6 millones corresponderán a actividades ordinarias, 47.3 millones a gastos de campaña y 8.9 millones a actividades específicas, además de sus prerrogativas postal y telegráfica.

El financiamiento para actividades ordinarias de los ocho partidos asciende a 7 mil 879 millones de pesos, mientras que para la obtención del voto 2 mil 363.8 millones de pesos.