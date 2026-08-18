El deplorable estado de las carreteras locales; infraestructura y movilidad

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Uno de los elementos de infraestructura más importantes para la conectividad, el desarrollo económico y el libre y oportuno tránsito en el país es la existencia de carreteras y caminos. En el caso de aquellos que están administrados por los gobiernos estatales, hay una enorme insatisfacción ciudadana en los diferentes ámbitos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mide a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).

Los datos

El promedio nacional de personas mayores de 18 años que consideran que las carreteras de sus estados generan una adecuada comunicación es de apenas 48.7 por ciento. De acuerdo con la encuesta mencionada arriba, en 2005 sólo hubo ocho entidades de la República con promedios superiores a 60%: Querétaro, 60.1%; Yucatán, 60.5%: Guanajuato, 61.7%; San Luis Potosí, 62.2%; Aguascalientes, 63%; Coahuila, 65.1%; Tlaxcala, 65.6%, y Sinaloa, 70.2%. Donde menos satisfacción hay en es rubro es en Estado de México, donde se llega sólo a 41.8%; Michoacán, 39.6%; Jalisco, 37.1%; Oaxaca, 36.8%; Guerrero, 36.1% y Veracruz, 33.8%.

México social Fuente: elaboración propia con base en los tabulados de la ENCIG, 2025. www.inegi.org.mx

El segundo rubro evaluado es el relativo al estado de los caminos y carreteras estatales, en el cual, el promedio nacional es de únicamente 27.2%, es decir, apenas alrededor de una de cada cuatro personas mayores de 18 años se manifiestan en ese sentido. Los estados con mayores porcentajes no llegan ni al 50%, siendo los más altos: San Luis Potosí, con 40.6%; Nuevo León, 41.1%; Coahuila, 41.9%; Campeche, 42.3%; Guanajuato, 43.4%, y Yucatán, 45.7%. Los estados con los porcentajes más bajos son: Michoacán, 20.2%; Veracruz, 18.4%; Estado de México e Hidalgo, 18.4%, respectivamente, Chihuahua y Oaxaca, 16% en cada uno de ellos y Zacatecas, con apenas 12.2% de satisfacción ciudadana en ese ámbito.

Uno de los temas clave que se miden en esta encuesta es el relativo al porcentaje de personas que se dicen satisfechas con la seguridad, en términos de ausencia de delincuencia, en las carreteras y caminos de sus estados. En ese indicador, el promedio nacional es de apenas 20.9%, siendo el más bajo de todos los que se miden, y lo cual representa que es uno de los grandes problemas que siguen sin resolverse en el país.

México social Fuente: elaboración propia con base en los tabulados de la ENCIG, 2025. www.inegi.org.mx

Los estados que obtienen los mejores porcentajes, habiendo sólo dos donde se supera el 50%, son: Coahuila, con 42.2%; Campeche, 43.7%; Nayarit, 43.8%; Yucatán, 54.9%, y Baja California Sur, 57.8%. En el extremo opuesto, las entidades con las peores evaluaciones en seguridad de sus carreteras y caminos son: Guerrero, con 22.7%; Morelos, 21.1%; Veracruz y Estado de México, 18.4% en cada uno de ellos; Hidalgo, 16.4%; Chihuahua y Oaxaca, con 16%, respectivamente, y Zacatecas, con únicamente 12.2% de satisfacción ciudadana.

El indicador donde a nivel nacional se obtiene la valoración más alta es el de la existencia de señalamientos claros, con un promedio de 51.8% en el país.

Finalmente, como promedio de todo lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que, en general, apenas el 27.3% de la ciudadanía se encuentra satisfecha con sus caminos y carreteras estatales. Los estados mejor evaluados en 2025 fueron: Guanajuato, 39.7%; Coahuila, 44.7%; Campeche, 47.4%; Nayarit, 48%, y Yucatán, 49.5%. En el sótano de esta medición se encuentran: Michoacán y Chihuahua, con apenas 20.8% en cada uno de ellos; Hidalgo, con 20.7%; Puebla, 19.8%; Veracruz, 18.5%; Estado de México, 17% y Zacatecas, con sólo 15.5 por ciento.