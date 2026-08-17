Rescatan a mujer secuestrada y detienen a dos sujetos en Tamaulipas

Elementos de la Unidad General de Investigación de Tamaulipas rescataron sana y salva a una mujer que había sido secuestrada y detuvieron a dos presuntos responsables en el municipio fronterizo de Reynosa, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los detenidos fueron identificaron como Luis Fernando “E” y Reynaldo Azael “F”, alias “El Capibara” o “El Gordo”.

Fueron capturados por elementos de la Policía Investigadora, del Grupo Especial de la Fiscalía y de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión.

De acuerdo con la institución, los sospechosos pudieron ser ubicados mediante el monitoreo de las cámaras de videovigilancia del C5, luego de que se detectara el vehículo de la víctima en las afueras de un domicilio en la colonia Los Almendros.

Al activarse el operativo, los oficiales llegaron al lugar, detuvieron a los individuos y rescataron a la mujer.

El secuestro ocurrió el 10 de agosto de este año, cuando la víctima salía de su domicilio en la colonia Rancho Grande; con armas de fuego, los responsables la sometieron y se llevaron su vehículo.

La dependencia señaló que los detenidos, junto con el vehículo y un teléfono celular, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.