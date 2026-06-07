Alertan por el desperdicio de comida durante juegos del Mundial

El 65% de los aficionados al futbol comprarán más comida de lo habitual durante los juegos de la selección mexicana en el Mundial.

Por lo que existe el riesgo de que la comida se desperdicie, según un estudio de Cheaf, la plataforma que convierte el excedente de establecimientos de alimentos en oportunidades de rescate a precios reducidos.

La plataforma aplicó la encuesta Ponerse la camiseta contra el desperdicio de alimentos entre mil 500 aficionados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El estudio ofrece una perspectiva sobre cómo los patrones de consumo, las intenciones de compra y la conciencia ambiental pueden incidir en el torneo futbolístico más importante del 2026, el cual amenaza con convertirse en un evento deportivo de gran huella ambiental, incluso para quienes lo disfrutarán desde la casa o su oficina, ya que el excedente alimentario tiene un costo que pocas veces se contabiliza.”

El 65% de los encuestados afirmó que comprará más comida y botanas de lo habitual cuando juegue México, una cifra que casi duplica la del partido inaugural (38%) y triplica la de las fases de clasificación (20%).

Mientras que el 48% planea ver los partidos en casa de amigos o familiares y 43% en bares o restaurantes deportivos.

El 34% admitió que aprovechará promociones o combos, aunque eso signifique comprar más de lo planeado y 26% prefiere abiertamente que sobre a que falte.

Sólo uno de cada diez calcula lo estrictamente necesario para sus invitados.

“El partido de México no sólo llena el estadio: llena los refrigeradores, y lo que no se consume ese día tiene muchas probabilidades de acabar en la basura. Este tipo de eventos deportivos que congregan a millones tras una pantalla, no cambia ese hábito; lo intensifica, por lo que debemos tener conciencia para minimizar el desperdicio", indicó Braulio Valenzuela, Country Manager de Cheaf en México.

La encuesta identifica con claridad los alimentos con mayor riesgo de desperdicio durante el torneo.

Las guarniciones, tales como ensaladas, purés o arroz encabezan la lista con 52%, seguidas de panes y tortillas (44%), alimentos preparados en exceso como sopas o tamales (28%), carnes frías, quesos y botanas empaquetadas (24%) y postres como pasteles, gelatinas o galletas (21%).

El patrón no es aleatorio: los alimentos más propensos a sobrar son precisamente los que se compran o preparan para completar la mesa, no los que se consumen por hambre real. Son los complementos, los por si llegan más, los que nunca faltan en una reunión y que, por esa misma razón, casi siempre sobran.”

REPARTO A DOMICILIO

La encuesta también determinó que el reparto de alimentos a domicilio será otro protagonista, ya que 60% de los encuestados considera probable o muy probable hacer uso de estos servicios de entrega durante los días de partido.

Y cuando se pide servicio a domicilio también sobran las salsas, aderezos y dips que encabezan la lista de lo que regularmente queda sin usarse (46%), seguidos de empaques, servilletas y cubiertos (27%) y papas, botanas o complementos (25%).

“El reto para la industria es doble: responder al pico de demanda generado por el torneo y contener el impacto ambiental de un modelo que, por diseño, genera residuos desproporcionados en eventos de alto consumo”, indicó la plataforma.

La mayoría de los mexicanos no desecha los excedentes de inmediato: 56% los guarda para días siguientes y 26% los reparte entre los invitados antes de que se vayan.

Pero 12% reconoce que la comida termina en el refrigerador y eventualmente en la basura, y 2% la tira ese mismo día.

En un torneo de cinco semanas, con múltiples reuniones semanales en millones de hogares, esos porcentajes dejan de ser estadística para convertirse en toneladas de alimento en buen estado que no llegan a ninguna mesa.

“Cuando se planea una reunión para disfrutar un partido, también se planea una compra, y ahí empieza la diferencia entre consumo y desperdicio. Este tipo de eventos deportivos son una gran oportunidad para crear mayor conciencia y normalizar hábitos simples: porciones realistas, una lista corta y un plan para lo que sobra”, agregó Valenzuela.

Ante la pregunta sobre qué iniciativas de sustentabilidad les gustaría ver durante el Mundial, el 66% de los encuestados elegió programas de rescate o donación de alimentos, seguido por campañas de reciclaje y uso reducido de plásticos.

“Incentivos para reutilizar envases o recipientes, campañas de separación, compostaje o reciclaje y certificaciones para restaurantes y Fan Fest sostenibles son otras de las iniciativas que los aficionados les gustaría ver más durante la temporada”, indicó Cheaf.