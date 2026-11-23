México construye su propio camino con el apoyo de sus Fuerzas Armadas, expuso la presidenta Claudia Sheinbaum, al conmemorar el 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar.

La conmemoración se realizó en la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México, donde la titular del Ejecutivo agradeció la experiencia, disciplina, conocimiento y compromiso de las Fuerzas Armadas de México: el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

“Hoy recordamos que la independencia no fue un regalo ni una concesión, fue una conquista de quienes se atrevieron a luchar por una nación libre y que supieron que la libertad solamente podía consolidarse si México tenía la capacidad de defenderse y decidir por nosotros mismos.

“Hemos defendido nuestra independencia, nuestra república y nuestra soberanía frente a los desafíos de cada época. Y hoy como hace dos siglos, tenemos la determinación de seguir construyendo nuestro propio camino con dignidad, con independencia, con justicia y con la convicción de que el destino de México se decide solamente por el pueblo de México”, puntualizó Sheinbaum.

En la conmemoración, la presidenta estableció que la Marina desarrolla varias actividades más allá de la vigilancia de las aguas nacionales, y van desde el manejo de aeropuertos y aduanas, al diseño y fabricación de aviones no tripulados y boyas marinas para detectar variaciones en temperatura del mar.

“Los mexicanos, las mexicanas, debemos estar muy orgullosos de nuestras fuerzas armadas y sus capacidades. Por ello, el día de la Independencia en la Mar, a las mujeres y a los hombres de las Fuerzas Armadas, les expreso a nombre del pueblo de México nuestro reconocimiento y nuestra gratitud; su trabajo, disciplina, lealtad y compromiso son parte de la historia viva de la nación”, enfatizó la titular del Ejecutivo.

Además, agradeció el desempeño del titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.