La volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 36 lesionadas, de acuerdo con la actualización de la Fiscalía General del Estado (FGE) difundida este lunes 23 de noviembre.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 164 de la carretera Chihuahua-Juárez, en las inmediaciones del entronque conocido como El Chivatito, en el municipio de Ahumada. La unidad, perteneciente a la empresa Viajes Azteca, salió de la cinta asfáltica y terminó volcada.

Tras el reporte del siniestro, autoridades estatales desplegaron un operativo de emergencia para atender a los pasajeros, trasladar a las personas lesionadas y coordinar su ingreso a diferentes hospitales de Chihuahua, Ciudad Juárez y Villa Ahumada.

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya, informó que el saldo de la volcadura aumentó a cinco personas fallecidas y 36 lesionadas que requirieron atención médica.

De acuerdo con la actualización oficial, tres pasajeros murieron en el lugar del accidente, mientras que otras dos personas perdieron la vida posteriormente en hospitales, debido a la gravedad de las lesiones.

En un primer reporte, la Secretaría de Salud de Chihuahua había contabilizado cuatro fallecimientos y 31 personas lesionadas. De estas últimas, siete fueron clasificadas con prioridad inmediata por la gravedad de su condición.

La actualización de la Fiscalía elevó las cifras iniciales, luego de que se confirmaran nuevos fallecimientos entre los pasajeros que habían sido trasladados a unidades médicas.

Movilizan 22 ambulancias para atender a los pasajeros

Ante la magnitud del accidente, el Gobierno del Estado de Chihuahua activó un operativo emergente de atención prehospitalaria mediante la Secretaría de Salud y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Para responder a la emergencia se movilizaron 22 ambulancias y tres unidades de rescate, con la participación de personal de Urgencias Médicas del Estado (URGE), Cruz Roja Mexicana, Ángeles Blancos, bomberos y equipos especializados en rescate.

Los paramédicos realizaron valoraciones médicas en el lugar de la volcadura y organizaron los traslados terrestres, dando prioridad a los pasajeros con heridas de mayor gravedad.

Las autoridades sanitarias señalaron que siete de los lesionados fueron considerados pacientes de prioridad inmediata durante la primera evaluación.

¿Qué lesiones sufrieron los pasajeros del autobús?

Entre las afectaciones reportadas por los servicios de emergencia se encuentran traumatismos craneoencefálicos, torácicos y abdominales, además de fracturas, luxaciones y la amputación de un brazo.

Debido a la gravedad y diversidad de las lesiones, los pasajeros fueron distribuidos en diferentes centros hospitalarios para recibir atención especializada.

Los traslados se realizaron hacia hospitales de Chihuahua capital, Ciudad Juárez y Villa Ahumada.

La Secretaría de Salud coordinó la distribución de los pacientes entre distintas unidades médicas, con el propósito de garantizar atención de acuerdo con la gravedad de cada caso.

Entre los centros hospitalarios que recibieron a las personas lesionadas se encuentran el Hospital Central, Christus Juventud, la Clínica del Centro y unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua.

También se realizaron traslados al Hospital General de Ciudad Juárez y al Centro de Salud de Villa Ahumada.

La dependencia estatal informó que mantendría la coordinación con los hospitales receptores para dar seguimiento a la atención médica y evolución de los pasajeros.