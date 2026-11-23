La Marina reforzará la soberanía de las aguas nacionales con la entrada en operación de los buques de última generación que conformarán la Patrulla Oceánica Clase Yucatán, actualmente en construcción, informó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.

Al conmemorar el 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, Morales destacó que los buques de la Patrulla Yucatán solo son parte de los proyectos que realiza la Marina, en donde se aprovechan las últimas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial.

“Hoy, en el Día de la Armada de México, le informo que estas tecnologías ya se integran a las capacidades operativas del Buque Patrulla Oceánica Clase Yucatán, actualmente en construcción, proyectándolo como un buque de nueva generación, con mayor alcance tecnológico, capacidad de vigilancia y reconocimiento, así como mejores condiciones para responder a los desafíos del entorno marítimo”, expuso el secretario de Marina.

Destacó que se trata de siete unidades de la Patrulla Yucatán, que deberán estar concluidas hacia 2030. Además, en los astilleros de la Marina se construyen 12 patrullas costeras y dos buques multipropósito, puntualizó Morales.

“Construimos una Armada con mayor autonomía tecnológica, capacidad de respuesta y visión de futuro; una Armada multidominio, que dirija sus esfuerzos en mar, aire, tierra, además del entorno submarino y del ciberespacio. Una Fuerza Armada única con las capacidades suficientes para responder a distintos escenarios, incluso los más complejos”, mencionó Morales.

La conmemoración se realizó en la sede de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México.