México, 3 mil años jugando a la pelota; antes del Mundial

Siglos o aún milenios antes de los mundiales de futbol, en el México antiguo, el juego de pelota era no solo el mayor espectáculo, sino también un ritual sagrado que simbolizaba el movimiento del sol, la luna, el planeta Venus y los astros del firmamento.

En las distintas culturas de Mesoamérica, el balón de caucho y el movimiento de los jugadores en torno a él, marcaba el ritmo y la armonía del universo, pues se jugaba simbolizando lo humano y lo sagrado, como una danza cósmica de la vida para congraciarse con los dioses.

Hoy se cree que el juego tenía dos formas: una, la forma ritual con contenido cosmogónico, y otra, la forma o versión popular de divertimento para la gente.

No dejar caer la pelota o, en siglos más recientes, meterla por los aros o anillos colocados verticalmente, se cree, era una de las formas de ganar el encuentro. Tierras Mayas

No dejar caer la pelota o, en siglos más recientes, meterla por los aros o anillos colocados verticalmente en las paredes de la cancha, se cree, era una de las formas de ganar el encuentro, aunque no la única ni la más común. La bola nunca debía tocar el suelo, pues sería como si el sol cayera desde el cielo.

“¡Que vengan pronto! Y ¡que traigan sus instrumentos de juego, sus anillos, sus guantes, su pelota y sus máscaras!”, dice el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas.

Popol Vuh. Especial

En entrevista con Excélsior, Ulises Casab Rueda, autor del libro El Juego de la Bola de Hule en el México Antiguo (SEP, 1992), señaló que el juego habría aparecido en tiempo de los olmecas, hace 3 mil años, pero que cada cultura: mayas, zapotecas, aztecas o teotihuacanos, lo practicaban con distintas variantes.

Lo que sucede en el cielo se replica en la tierra. Y en la tierra se replica como ofrenda mortal para los dioses que son inmortales. Es una ofrenda, mi sangre, mi pensamiento, mi obra, mi actitud va reflejada hacia ti... El juego va dedicado a los dioses, a los regentes del cielo y de la tierra, regentes, esa es la palabra correcta”, refiere el autor.

A sus 90 años, el médico cirujano, radiólogo y escritor reconoce que hoy el mundo se detiene por un balón, pero en el México prehispánico, la bola de hule de forma ovalada asemejaba al sol, Huitzilopochtli, y los que competían eran también astros.

Ulises Casab Rueda en conferencia. Especial

Vestigios arqueológicos de canchas de pelota se han encontrado en Paso de la Amada, Chiapas; San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz; Monte Albán, Oaxaca; o Chichén Itzá, Yucatán, entre otros sitios.

El juego de pelota es mucho muy antiguo en comparación con la aparición de los aros marcadores. No había aros marcadores al principio. Era un simple trazo en la tierra en forma de doble T unida por la parte vertical.

“Y tenía, la introducción del agujero, voy a decir ahora del anillo marcador, la introducción ocurre tal vez, unos mil 500 años antes de Cristo, cuando el juego tenía ya mil 500 años de antigüedad”, explica.

Hoy, el mundo se detiene por un balón, pero en el México antiguo, el juego de la bola de hule hacía mover el universo, y hombres con la fuerza necesaria para mantener en movimiento al astro rey utilizaban las rodillas, los brazos o la cadera para tocar la pelota de hule.

El autor apunta en su libro que ahora existen interpretaciones de códices y murales acerca de las reglas de juego de la bola de hule, pero también existen lagunas.

La historia del juego

En términos genéricos, la cancha del juego de la bola de hule era un espacio rectangular, con el paso de los siglos esa área fue flanqueada por dos paredes, más o menos inclinadas, teniendo la estructura la forma de doble T.

La pelota estaba hecha de caucho sólido y pesaría, según el escritor, en los juegos más comunes 350 gramos, pero distintas fuentes señalan que podría llegar hasta tres o cuatro kilogramos, aunque por la velocidad y el impacto, el golpe se sentía como si fuera de mayor peso o volumen.

TÍTULO: El juego de la bola de hule en México Antiguo. AUTOR: Ulises Casab Rueda. Editorial: SEP.AÑO: 1992. Especial

Casab Rueda, quien ganó en tres ocasiones el icónico programa televisivo el Premio de los 64 mil pesos, con el tema del juego de pelota en el México prehispánico; con la Ilíada y la Odisea y con Cadmo difusor del alfabeto fonético, refiere que en el juego prehispánico estaba prohibido utilizar las manos.

Los jugadores, relata de acuerdo con sus investigaciones y estudios, debían mantener la pelota de hule en el aire, golpeándola principalmente con la cadera, codos y rodillas.

—¿Cómo se determinaba en alguna de estas variantes quién era el ganador?, se le preguntó.

“Por el número de tantos; que la pelota cayera al suelo; que se desmayara un jugador, esa fue mi tesis.

“Previo a los juegos olímpicos de 1968, en la edición de Últimas Noticias de Excélsior, publiqué que la pelota no tenía que tocar el suelo, pues era la pérdida del juego”, precisó.

Reproducir Para ciertos partidos del Mundial 2026, sobre todo aquellos con selecciones europeas o sudamericanas de alto perfil, los precios de reventa se han disparado de forma escandalosa.

Aún hoy, dice, existe discrepancia sobre a quienes se sacrificaba al concluir el juego. Unos señalan que los ganadores eran considerados héroes y, contrario a la lógica moderna, a menudo el capitán del equipo victorioso recibía el honor supremo del sacrificio para unirse con los dioses.

Historia en el Popul Vuh

En el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, se relata el juego que enfrentó a los héroes gemelos Hunahpú e Ixbalanqué contra los temibles señores de Xibalbá, amos del inframundo. La pareja de los nobles hermanos triunfaría en el encuentro.

En la cosmogonía azteca, el combate se habría realizado en la cancha del juego de pelota de los dioses, llamado Teotlachco, encuentro en el que salió victorioso el primero, con la consiguiente muerte por decapitación de la segunda.

El triunfo de Nezahualpilli fue considerado por los sabios como la confirmación de que el destino de Tenochtitlan estaba sellado y que su fin era inevitable.

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