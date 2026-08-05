Las engañaban por TikTok: rescatan por casualidad a 2 adolescentes en Tlaquepaque

En Tlaquepaque fue detenido un presunto reclutador y resguardadas dos adolescentes que habían caído en falsas ofertas de trabajo, en dos acciones distintas realizadas en la Nueva Central Camionera.

El primer caso ocurrió cuando una adolescente de 16 años llegó al módulo itinerante de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, ubicado frente a la terminal de Primera Plus, para solicitar que le permitieran hacer una llamada, ya que no contaba con saldo.

La menor manifestó que buscaba comunicarse con su familia, pues personas desconocidas la contactaron a través de TikTok para ofrecerle un empleo con un sueldo de entre 10 mil y 15 mil pesos semanales en el municipio de Ocotlán. Únicamente le indicaron que se trasladara a la Nueva Central Camionera, donde un vehículo de plataforma pasaría por ella.

Oficiales rastrearon el número de contacto y detuvieron afuera del módulo 7 a Enrique "N", de 17 años, quien pretendía trasladar a una de las menores. Especial

“Por medio de redes sociales, específicamente por TikTok, le dieron indicaciones de que se viniera, que aquí en la central esperara un Uber que iba a pasar por ella. Al verse desesperada, es cuando solicita el apoyo del compañero”, dijo Martín Escobar, primer comandante de la Policía de Tlaquepaque.

La adolescente no contaba con ficha de búsqueda. Los policías se comunicaron con sus padres para que acudieran por ella a la central. Sus familiares desconocían que la menor se encontraba en ese lugar y que había atendido la supuesta oferta laboral.

Horas más tarde, los elementos recibieron otra solicitud de apoyo, luego de que un trabajador de una empresa de transporte informó que una adolescente de 17 años viajaba desde el municipio de Atotonilco El Alto hacia la Nueva Central Camionera, tras salir de su domicilio sin conocimiento de su familia.

“De inmediato se solicitó el apoyo a las unidades del sector, así como del Agrupamiento Andrómeda de Búsqueda de Personas, cuyos elementos acudieron al lugar para esperar la llegada del autobús en el que viajaba la menor. Al arribar, la adolescente fue resguardada”, expresó un policía de Tlaquepaque.

Al entrevistar a la menor, esta señaló que se dirigía a la Zona Metropolitana de Guadalajara para atender una supuesta oferta de trabajo, pero no sabía en qué consistía el empleo ni cuánto le pagarían. Solo mantenía contacto con las personas que presuntamente la contratarían a través de su teléfono celular.

Los oficiales dieron seguimiento al número telefónico desde el que la contactaban, lo que permitió localizar y detener al presunto reclutador en el exterior de la central.

“Los elementos dieron seguimiento al número telefónico desde el que la contactaban. Esto permitió localizar, al exterior de la Central Camionera, a la altura del módulo 7, a la persona que presuntamente la esperaba para llevarla al supuesto trabajo, logrando la detención de un masculino que se identificó como Enrique ‘N’, de 17 años de edad.”

La adolescente fue entregada a su abuela y a su tía.

Con estos casos, suman 89 personas rescatadas durante la actual administración.