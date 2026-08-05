Tragedia en Saltillo: estadunidense comete triple homicidio y rapta a su hijo

Un multihomicidio consternó a los habitantes de Saltillo, luego de que un hombre de nacionalidad estadunidense presuntamente asesinó a dos mujeres y un hombre, además de herir a otra persona, en la colonia Espinoza Mireles, en la capital de Coahuila.

Fue durante la noche del martes cuando se reportó el ataque en ese sector habitacional. Inicialmente se alertó que el presunto homicida había sustraído a un menor de edad, por lo que corporaciones de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho se originó por un conflicto familiar y el menor sustraído es hijo del probable agresor.

De inmediato se desplegó un operativo con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en todas las regiones del estado para localizar al presunto responsable y recuperar al niño.

Horas más tarde, el hombre, identificado como Chad “N”, de 35 años, fue detenido en Piedras Negras.

Debido a que se trata de un ciudadano estadunidense, las autoridades dieron aviso a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para reforzar la vigilancia ante un posible intento de fuga hacia Texas.

Chad “N” fue detenido cuando presuntamente intentaba ingresar a Texas por el Puente Internacional número 1, en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, y quedó a disposición del Ministerio Público.

El menor sustraído fue localizado y quedó bajo resguardo de las autoridades.