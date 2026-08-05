Mujer abandona a sus hijos de 3 y 10 años en un estacionamiento

Dos menores, de tres y 10 años, fueron localizados solos dentro de un estacionamiento público del Centro de Monterrey, en Nuevo León, luego de que presuntamente fueran dejados en el lugar por su madre, quien no regresó por ellos.

Los hechos fueron reportados este martes alrededor de las 16:45 horas en un estacionamiento ubicado sobre la calle Allende, entre Doctor Coss y Diego de Montemayor, donde los menores permanecían sin la compañía de un adulto.

De acuerdo con la información proporcionada, oficiales realizaban labores de vigilancia en el sector cuando observaron a los dos niños solos dentro del establecimiento, por lo que se acercaron para conocer las circunstancias en las que se encontraban.

Al entrevistarse con el encargado del estacionamiento, los policías fueron informados de que una mujer había llegado al lugar desde aproximadamente las 11:00 horas y había dejado ahí a los menores.

Según el encargado, la mujer se retiró del sitio sin proporcionar mayores explicaciones ni señalar cuándo regresaría por los niños.

El trabajador también explicó a los elementos que no era la primera ocasión en que la mujer acudía al estacionamiento con sus hijos.

Un día antes, había permanecido en el lugar junto con ellos y se retiró alrededor de las 02:00 horas, llevándose a los menores consigo.

Posteriormente, la mujer regresó nuevamente al mismo estacionamiento y dejó a los niños en el sitio.

Sin embargo, con el paso de las horas no volvió por ellos, por lo que el personal del establecimiento dio esta versión a los uniformados.

Ante las circunstancias, los oficiales realizaron las primeras indagatorias para establecer qué había ocurrido y determinar la situación de los menores.

Finalmente, ambos niños fueron trasladados a las instalaciones de la Defensoría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Monterrey, donde quedaron bajo resguardo mientras se da seguimiento al caso.

Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que los menores fueron dejados en el estacionamiento.

Lucila pasará 20 años de prisión por maltrato infantil

Por JC Segundo

En el mes de junio, se dio a conocer que la Fiscalía de Jalisco obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Lucila “N”, tras demostrarse su responsabilidad penal en los delitos de abuso sexual y maltrato infantil, cometidos en agravio de su sobrina, una menor de un año de edad.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2023 al interior de un domicilio ubicado en Miraplanes en el municipio de Tenamaxtlán.

En ese lugar, la hoy sentenciada agredió física y sexualmente a la víctima provocándole severas lesiones en su cuerpo.

Desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho criminal, el Ministerio Público y agentes investigadores, adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Regional, con sede en Ameca, coordinaron esfuerzos logrando la captura de Lucila “N”.

Tras la audiencia, se valoraron las pruebas presentadas por esta representación social y se dictó el fallo condenatorio, imponiendo una privación de la libertad por 20 años, además una multa y el pago de la reparación del daño, la cual se cuantificará en la etapa de ejecución de sentencia.

La Fiscalía del Estado señaló que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y procuración de justicia para proteger a niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar que las conductas que vulneren sus derechos no queden impunes.