Revelan imágenes de como policía federal atropella a adolescente

Desde hace 56 días, la muerte del joven Shilam Balam permanece impune; hoy, la familia investigó por su cuenta y obtuvo dos videos de cámaras de seguridad, donde se muestra como una patrulla con balizamiento federal, poco conocido en Morelos, le da alcance a alta velocidad y embiste al adolescente.

La cámara marca las 6 de la tarde con 34 minutos; sin embargo, los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas, cuando el joven es lanzado por varios metros y la camioneta no detiene su marcha, se sigue de largo y regresa más tarde a establecer el perímetro de la escena del crimen y minutos después se retira del lugar.

Los falsos testimonios y la alteración de la escena, esa misma tarde ya habían alertado a la madre de Shilam, quien había recibido la versión de los vecinos, de que la patrulla lo había atropellado.

Nely Angélica Fernández, madre de Shilam Balam explicó: "lo trajeron detenido hasta las 2:00 de la noche, donde yo estaba esperando el cuerpo de mi niño, y burlónamente se rió en mi cara este desgraciado. Se rió en mi cara, todavía sabiendo el dolor que traía yo por mi hijo, diciéndome 'me van a liberar'."

Para Nely Angélica Fernández, madre del joven Shilam Balam, de 17 años de edad, todo cambió el 12 de junio cuando su hijo practicaba en su nueva motoneta, porque en unas semanas iba ingresar a la Universidad y necesitaba trasladarse por su cuenta.

Escena donde fue atropellado un joven en calles de Morelos Foto: Especial

Pero un elemento de la policía federal desplegado en esa zona lo atropelló y huyó; sus compañeros alteraron la escena y se le dio poco crédito a los testimonios de la madre y los testigos, hasta que salió a la luz este vídeo que registra como fue atropellado el menor y abandonado a su suerte.

Nely Angélica precisó: "él iba a menos de 50 km/h y estos desgraciados iban a más de 70. Le dejaron ir la camioneta encima, cayó y falleció. No obstante, arrastraron su moto a unos kilómetros más adelante y dijeron que él iba a alta velocidad."

Desde el momento del atropellamiento, el policía federal responsable fue identificado como Sergio Oleg "N". Tanto la Ministerio Público Local como la juez lo dejaron libre y se rehusaron a investigar un asesinato doloso.

Angélica Fernández acusó: "quiero pronunciarme en contra de la juez que dejó en libertad a este desgraciado. Alma Patricia Salas Ruiz, nombre de la jueza injusta que solamente se basó en el testimonio de estos policías, que ellos mismos hicieron la detención de dicho compañero. Al atropellar a mi hijo, al aventarlo, uno de los policías le dijo 'pélate, cabrón, pélate'."

Nely, madre de Shilam, dijo que en su investigación ha recogido testimonios de vecinos que dan cuenta de comentarios hechos por los agentes federales a bordo de la patrulla SPF 99C1, quienes hablaron en forma despectiva y sexual de su hijo y lo acosaban.