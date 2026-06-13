Mundial 2026: Heung-min Son es captado comiendo tacos al pastor en Guadalajara

Heung-min Son, la máxima figura de la Selección de Corea del Sur y estrella de la MLS, aprovechó un momento de descanso en la concentración asiática para devorar un pedazo de la gastronomía nacional en Guadalajara, ciudad donde su combinado prepara el esperado choque de la segunda jornada del Grupo A contra la Selección Mexicana.

El capitán surcoreano causó un auténtico revuelo en las redes sociales al ser captado en una popular taquería local de la Perla Tapatía. Lejos del protocolo estricto, el delantero del LAFC estuvo acompañado por sus compañeros Lee Jae-sung y Song Bum-keun, además de su padre, conviviendo de cerca con la afición mexicana que lo reconoció de inmediato y no dudó en pedirle la tradicional fotografía del recuerdo.

El menú del 'Crack': ¿Qué comió Heung-min Son en su visita a la taquería?

De acuerdo con el personal que atendió la mesa del astro asiático, Son y sus acompañantes no escatimaron en el menú y disfrutaron de una orden de tacos al pastor, arrachera y una buena porción de guacamole, rindiéndose ante los platillos más representativos de nuestra cocina.

Este gran gesto de color refrenda el fuerte lazo y la simpatía histórica que existe entre la comunidad coreana y los aficionados de México, una conexión que nació en Rusia 2018 y que ahora se renueva en territorio nacional.

Con la mira puesta en el Tri de Javier Aguirre

A pesar del momento de relajación culinaria, Corea del Sur sabe que no hay margen de error. El cuadro asiático afina los últimos detalles tácticos de cara al trascendental partido de este próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara, un duelo directo por la cima del sector.

Los coreanos llegan motivados con el ánimo a tope tras debutar con el pie derecho al vencer 2-1 a la República Checa. Ahora, el reto de Heung-min Son será arruinar la fiesta del cuadro dirigido por Javier Aguirre, en un compromiso que promete ser de alta intensidad en suelo tapatío.