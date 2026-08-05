Llama Mijes al ‘Modo Transformación’ para garantizar un mejor servicio de agua

Andrés Mijes afirmó que es momento de que el Modo Transformación llegue a Nuevo León para que las familias dejen de pagar más por un servicio de agua que continúa sin responder a sus necesidades.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Mijes denunció que, durante la actual administración estatal, los recibos de agua han registrado incrementos de hasta 70 por ciento, mientras miles de hogares continúan enfrentando problemas de abasto y un servicio deficiente y desigual.

En ese contexto, cuestionó que el aumento en las tarifas no se traduzca en beneficios para la ciudadanía y sostuvo que el compromiso debe ser que cada peso aportado por las familias se refleje en mejores servicios públicos.

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“El Modo Transformación te garantiza algo muy serio: que lo que pagas sí se vea reflejado en un mejor servicio”.

“Gobernar bien ante retos difíciles, cuidar el dinero de la gente y dar resultados que sí te funcionen es el sello de las y los norteños claudistas”.

Como ejemplo del abandono en el que, afirmó, se encuentra el sistema de agua potable en el estado, mencionó el caso del ejido Las Palomas, en el municipio de Mier y Noriega, donde, dijo, los habitantes pagan recibos de agua pese a no contar con el servicio y se ven obligados a utilizar un pozo insalubre para obtener agua para el consumo diario.

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Recordó también que las deficiencias en el suministro no se limitan a las zonas rurales, sino que también afectan al área metropolitana, donde existen colonias que pasan semanas sin servicio de agua potable y, además, deben enfrentar fugas de aguas negras.

Finalmente, Mijes sostuvo que gobernar implica ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía, especialmente en temas tan sensibles como el acceso al agua. Por ello, llamó a privilegiar la eficiencia, el uso responsable de los recursos públicos y la obtención de resultados por encima de la improvisación.