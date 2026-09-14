Con eSIM extranjeras, mexicanos le dan la vuelta al registro telefónico obligatorio

Usuarios de telefonía celular en México hallaron en empresas extranjeras una forma de darle la vuelta al registro de líneas.

En internet, diversas firmas ofrecen eSIM que brindan datos, usualmente ilimitados, sin necesidad de proporcionar información personal.

En redes sociales, la empresa NadaNada promueve sus servicios con frases como “tu internet no necesita tu CURP” y ofrece una “eSIM extranjera de sólo datos, sin registro, sin padrón, sin vincular nada a nadie. Sin CURP. Sin RFC. Sin Pasaporte. Sin fila”, y con pagos anónimos mediante criptomonedas.

Dichas compañías no proporcionan un número de teléfono local, por lo que no sirven para hacer llamadas convencionales o para enviar mensajes de texto SMS. Sin embargo, emplearlas permite conservar el uso de mensajerías como WhatsApp o Telegram, que incluyen llamadas y videollamadas.

Así, los usuarios en México evitan el registro obligatorio de líneas que, de acuerdo con el gobierno federal, servirá para evitar el uso de números anónimos para llamadas de extorsión o amenazas; garantizar que cada línea telefónica tenga un titular claro y responsable, y para permitir la identificación y suspensión de aquellas que no estén asociadas a una persona real.

Respuesta en redes sociales

Aunque el registro de línea telefónica fue aplazado y, finalmente, se determinó que fuera gradual, según el último dígito del número, en foros de internet usuarios aún preguntan por alternativas para no darse de alta.

A mi mamá ya le tocó el 0 y nos preocupa que se quede sin línea, pero tampoco queremos registrarla porque saldría peor, ¿alguien tiene alternativas como un SIM de otro lado que no sea tan costoso? ¿Cuál es su plan para evitar el registro?”, se puede leer, por ejemplo, en un foro de Reddit.

El mismo usuario da dos posibles soluciones, a las que llegó luego de recibir más de 200 respuestas a sus preguntas. La primera, contratar una eSIM de NadaNada, temporalmente, para, en un futuro, adquirir un chip de Tello en Estados Unidos.

Otra sugerencia comentada fue registrar las líneas con datos de un familiar adulto mayor que no tuviera huella digital y al cual no le afecte cuando se roben sus datos, quizá con permiso de la persona, no sería tan mala idea por eso lo pongo aquí, queda en cada quien”, da como segunda opción.

En redes sociales, los usuarios de telefonía celular comparten alternativas para evitar registrar sus líneas en el padrón obligatorio. Especial

Lo que preocupa a los usuarios

Las discusiones en torno al tema evidencian el temor de los mexicanos al robo de sus datos, una vez registrados en el nuevo padrón de telefonía, y que éstos sean empleados por la delincuencia o por empresas que ofrezcan sus servicios con “hasta 500 llamadas al día”.

No quiero que mis datos estén navegando en no sé dónde. Me da mucha inseguridad la delincuencia organizada, que alguien hackee las bases de datos del gobierno, que no es algo nuevo”, dice a Excélsior Juan Pablo, un usuario.

“Realmente, es el miedo a que les hackeen (nuevamente) las bases de datos y roben la información, independientemente que uso le den”, escribe un usuario de internet.

Ligar los biométricos a tu línea telefónica te convierte en blanco fácil para que usen tu identidad como se les dé la gana”, opina uno más.

Que alguien emplee su número para delinquir y que las autoridades procedan en contra de quien tenga registrada la línea es otro de los argumentos para no realizar el registro.

Usuarios también han denunciado que su CURP aparece vinculado a líneas que no son suyas.

Puede haber sido desde hace meses, si ya la usaron para extorsionar y alguien denuncia, a mí me va a llegar el requerimiento de la ley”, señala uno de ellos en X.

“El problema no es si tú haces algo chueco, el problema son los que hacen algo chueco con tus datos (el mismo gobierno por ejemplo), en México se debe preocupar más el bueno que el malo”, es la razón que da otro para no registrar su línea.

Los mexicanos temen al robo de sus datos, una vez registrados en el nuevo padrón de telefonía. ChatGPT

¿Cómo funciona?

Empresas como NadaNada operan bajo las leyes de sus propios países, por lo que no exigen identificación como CURP para la compra o el registro.

Mientras algunas compañías exigen un correo electrónico y el pago del servicio, NadaNada cumple con una política estricta de no registro de datos, sin crear una cuenta, sin necesidad de proporcionar un correo electrónico ni verificar la identidad. Para México, ofrece direcciones IP en Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.

También garantiza pagos anónimos “con Bitcoin, Monero y Zcash, además de ETH, USDT/USDC y más de 200 criptomonedas adicionales, o con tarjeta si lo prefieres”.

Para emplearlas, el celular no debe estar atado a una compañía en específico, y ser compatible con tecnología eSIM.

Mañana es la fecha límite para registrar líneas que terminan con el dígito 2.