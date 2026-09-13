Cada vez mejor

Apenas el viernes de la semana pasada, tuve la oportunidad de entrevistar al actual presidente de la Unión Ciclista de Mexico, el muy apreciado Bernardo de la Garza, un hombre que ha dejado en el deporte de nuestro país un gran legado después de su muy atinada gestión al frente de la Conade, en la que cimentó la mejor actuación de una delegación olímpica, en el marco de los Juegos de Londres 2012.

Apenas concluye el primer año de su gestión y las cosas han dado un giro de 180 grados, pues de aquella desordenada, y muy corrupta, federación de ciclismo, misma que fue desconocida por la Federación Internacional de Ciclismo (UCI), ahora se trabaja a marchas forzadas en todas las especialidades del ciclismo, ruta, pista, montaña y demás competencias, con brillantes proyectos por delante y con un pujante deporte que con el impulso de las maravillosas actuaciones de El Torito, Isaac Del Toro, ha logrado estar, nuevamente en los titulares deportivos.

En el marco de los campeonatos mundiales de ciclismo de ruta a celebrarse en Montreal, Canadá, la segunda quincena del presente mes, seguramente tendremos una gran cantidad de noticias muy halagadoras del paisaje futuro del deporte de las bicicletas en nuestro país, que gradualmente recupera visibilidad a nivel internacional, así como un protagonismo, no sólo con el admirado Torito, sino que también a nivel directivo.

Desde ahora les puedo adelantar que tendremos en el mes de enero el campeonato nacional, en el que seguramente veremos a Del Toro compitiendo para seguir portando con mucho orgullo el maillot de su equipo el UAE, con la bandera mexicana que lo distingue como el campeón nacional, y que adicionalmente nos hace sentir muy orgullosos cada vez que en las grandes justas ciclistas le vemos protagonizando, luciendo los colores de nuestro lábaro patrio. Adicionalmente se hará oficial el regreso de la Vuelta México, o como le quieran nombrar, que será también un inmenso atractivo y motivo de promoción para seguir incrementando la afición y difusión del bello deporte del ciclismo.

Ya tendremos oportunidad de analizar todos los avances que habrán de anunciarse y llevarse a cabo en un futuro próximo, pero de que las cosas van de maravilla, no hay duda.

Francamente que la reorganización de la hasta hace un año acéfala Federación Mexicana de Ciclismo, ha sido un éxito, mención aparte merece la gestión que encabezó la presidente del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, para crear la actual cúpula del ciclismo.

Le dio en el clavo.