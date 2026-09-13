Frentes Políticos / 13 de septiembre de 2026

1. Honestidad y resultados. La presidenta Claudia Sheinbaum cerrará el 27 de septiembre su gira nacional de rendición de cuentas, informó después de recorrer ya 15 estados con el mensaje de “Honestidad y Resultados”. En Campeche destacó obras que van desde la Línea de Carga del Tren Maya y el Tren Ligero hasta carreteras, caminos artesanales y un acueducto de mil 300 litros por segundo. También reportó 27 mil 450 Viviendas para el Bienestar y la reestructuración de créditos para 47 mil 872 familias. Obra, agua, vivienda y bienestar, el presupuesto regresa al pueblo. Y eso sí se ve. Lo invisible es el gobierno de Layda Sansores.

2. Reconocimiento. La Operación High Eagle es el claro ejemplo de una diplomacia basada en el respeto mutuo y la soberanía territorial para proteger la frontera común. Ayer, el Pentágono reconoció la cooperación de las Fuerzas Armadas mexicanas para combatir en conjunto drones de grupos criminales. La estrecha coordinación binacional ha sido impulsada por el embajador de EU en México, Ronald Johnson. La alianza, reconocida por Gregory M. Guillot al frente del Comando Norte, suma la determinación de Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa. Fortalecer la seguridad regional mediante la prevención estratégica. Así se hace.

3. Apretón. El INE, bajo la dirección de Guadalupe Taddei, ya recibió el aviso, en San Lázaro no piensan aprobar el incremento de recursos solicitado para 2027 y el diputado Ricardo Monreal pidió identificar dónde pueden aplicarse recortes sin poner en riesgo la elección. Raúl Bolaños Cacho presidente de la Mesa Directiva, fue claro, habrá que eliminar “lujos innecesarios”, pero sin afectar la operación del árbitro en el proceso electoral más grande de la historia. Claudia Sheinbaum cuestionó una solicitud cercana a 47 mmdp y consideró razonable una cifra de alrededor de 37 mil millones. Ups. Los consejeros están en problemas.

4. Mano firme. Hidalgo, gobernado por Julio Menchada, quiere ponerle freno al despojo de inmuebles con una reforma que eleva las penas y contempla hasta 15 años de prisión para quienes organicen, financien o coordinen redes dedicadas a apoderarse de terrenos o viviendas. La iniciativa plantea agravantes cuando haya adultos mayores o comunidades indígenas, como víctimas, o servidores públicos involucrados. Julio Menchaca respalda esta línea de combate al despojo y la recuperación del patrimonio público. La propiedad ajena, es ajena. Siempre lo ha sido.

5. Tierra del absurdo. Todo mal con Rocío Nahle. Una madre veracruzana, Macaria Cruz López, lleva 11 meses pidiendo justicia por la presunta agresión sexual contra su hija de 12 años en una secundaria de Minatitlán y ahora enfrenta una carpeta en su contra por supuesta omisión de cuidado, mientras los maestros señalados por presuntamente no intervenir, siguen laborando. Cruz López denuncia además amenazas y revictimización. Aquí la justicia termina procesando a quien denuncia y los señalados como si nada. En Veracruz, la sinrazón en pleno, donde la víctima tiene que defenderse ¡de la autoridad!