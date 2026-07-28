Avanza registro de líneas celulares; 68 millones ya están vinculadas: Pepe Merino

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Merino, brindó un informe sobre el registro de líneas celulares en el país y dio a conocer que suman ya 68 millones de líneas telefónicas registradas, de las cuales se estima que 40 millones de ellas son de prepago.

Bajo esta premisa, el funcionario detalló que dichas líneas telefónicas fueron vinculadas como parte del proceso de registro establecido en la Ley de Telecomunicaciones y cuyos datos como el nombre y el CURP de los usuarios es resguardado por las compañías telefónicas para ligarlo a los números telefónicos.

Aunado a lo anterior, el titular de la Agencia de Transformación Digital dejó en claro que el gobierno no almacena ningún tipo de información de los usuarios y de paso precisó que para facilitar el registro, se decidió mantener el proceso abierto de manera escalonada durante los próximos meses, tomando como referencia el último dígito de cada número telefónico.

De acuerdo a lo expuesto, el procedimiento es realizado por las empresas de telefonía, las cuales únicamente resguardan el nombre y la CURP de los usuarios. Cuartoscuro

¿Cuál es la finalidad del registro?

En su intervención, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la finalidad del registro es fortalecer la seguridad y facilitar la identificación de posibles responsables en la comisión de delitos.

Sobre los datos personales, la mandataria respaldó lo dicho por Merino al explicar que la información personal permanece bajo resguardo de las compañías telefónicas y no del gobierno.

En otro orden de ideas, la jefa de Estado también aclaró que la ley no tiene un propósito recaudatorio ni busca imponer multas, sino garantizar que la población cuente con información completa y combatir la desinformación en torno a la reforma.

Asimismo, en el marco de su conferencia mañanera, la primera presidenta del país precisó que las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no incluyen a la prensa escrita ni a las plataformas digitales dentro de las disposiciones señaladas, por lo que instruyó a José Antonio Merino a revisar este punto para evitar interpretaciones erróneas.