Aseguran viviendas, armas y autos blindados en privada donde vive Rocha Moya

Elementos del Ejército y del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un operativo al interior del fraccionamiento privado donde vive el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, logrando asegurar dos viviendas, armas de fuego y vehículos blindados.

De acuerdo con las autoridades, el operativo comenzó por una denuncia ciudadana que alertó de la presencia de hombres armados al interior de la privada Banús 360, ubicada en el sector de la Isla Musala, en Culiacán.

Al ingresar al fraccionamiento privado, las autoridades lograron ubicar al menos dos inmuebles donde había varias unidades al exterior, algunas de ellas blindadas, y en las inmediaciones se localizaron armas de fuego, municiones y equipo táctico.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la detención de ninguna persona, por lo que se presume que pudieron haber escapado antes del arribo de las autoridades.

Excélsior

Debido a que las casas se encontraban cerradas, los elementos del Ejército y de la SSP continúan resguardando los inmuebles, en espera de una orden judicial para lograr ingresar con una orden de cateo.

El operativo llamó la atención por ser el fraccionamiento privado donde Rocha Moya tiene su lugar de residencia, a quien no se le ha visto públicamente desde finales de agosto, cuando regresó a sus funciones como gobernador de Sinaloa.

Sin embargo, solicitó una nueva licencia pocas horas después, tras el rechazo de su partido y de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por estar siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

A Rocha Moya se le investiga por presuntos nexos con el crimen organizado, después de una acusación pública de parte del gobierno de Estados Unidos, que lo vincula con la facción de Los Chapitos.