Línea telefónica suspendida: cuánto tarda en reactivarse y cómo hacerlo si no la registraste

La línea telefónica suspendida por no haber completado el registro todavía puede recuperarse. La suspensión es temporal, por lo que el número no se cancela ni se pierde de manera definitiva.

Las primeras suspensiones se aplicaron a los números terminados en 0 que no fueron registrados antes del 15 de agosto de 2026.

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¿Cómo reactivar una línea telefónica suspendida?

Existen dos formas de registrar el número y recuperar el servicio: completar el procedimiento por internet o acudir directamente a un centro de atención de la compañía telefónica.

Registrar la línea telefónica por internet

Desde el celular, el usuario debe ingresar al portal oficial registratulinea.crt.gob.mx, seleccionar su compañía telefónica y seguir las indicaciones correspondientes.

Durante el procedimiento se solicitará el número celular, una identificación oficial vigente y la validación de identidad mediante la cámara del dispositivo. Las personas físicas deberán vincular la línea con su CURP, mientras que las empresas podrán hacerlo mediante su RFC.

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Incluso cuando el servicio ya fue suspendido, la plataforma de registro continúa disponible. El acceso no requiere saldo ni consume datos móviles, aunque también puede utilizarse una conexión Wi-Fi.

De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, las plataformas no deben almacenar datos biométricos, fotografías ni copias de la identificación oficial utilizadas durante la validación.

Acudir a un centro de atención

Quienes no puedan completar el proceso digital tienen la opción de presentarse en cualquier centro de atención a clientes de su compañía telefónica.

Cuartoscuro

Para realizar el trámite será necesario llevar una identificación oficial vigente que contenga la CURP. El personal del establecimiento ayudará al usuario a completar la vinculación y solicitar la recuperación del servicio.

Este procedimiento es gratuito y debe efectuarse directamente mediante los canales autorizados por cada compañía.

¿Cuánto tarda en reactivarse una línea telefónica?

Después de completar correctamente el registro, la recuperación del servicio puede ser inmediata o tardar solamente algunos minutos.

El tiempo exacto podría variar dependiendo de la compañía telefónica y del procesamiento de la solicitud. Si el servicio no regresa después de realizar el trámite, será necesario comunicarse con el área de atención a clientes del operador.

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¿Qué servicios dejan de funcionar con una línea suspendida?

Mientras el número permanezca sin registrar, el usuario no podrá utilizar de manera habitual las llamadas, los mensajes SMS ni los datos móviles.

La falta de acceso a los SMS también podría impedir temporalmente la recepción de códigos de seguridad enviados por aplicaciones bancarias, redes sociales y plataformas que utilizan la verificación en dos pasos.

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Pese a la suspensión, la línea podrá seguir empleándose para contactar al 911 y otros números de emergencia. También se mantendrá la recepción de alertas de Protección Civil y avisos relacionados con situaciones de riesgo.

¿La línea telefónica se pierde si no se registró?

No completar la vinculación antes de la fecha límite no significa perder el número de manera automática. La medida consiste en una suspensión temporal que se mantendrá hasta que el titular cumpla con el registro.

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Durante este periodo no será posible usar los principales servicios móviles, pero la línea podrá habilitarse nuevamente siempre que continúe dentro de su ciclo de vida y se complete el procedimiento solicitado.

Por ese motivo, es recomendable registrar el número lo antes posible y guardar el folio o comprobante generado por la compañía telefónica.

Fechas límite para registrar una línea telefónica en 2026

El calendario fue organizado de acuerdo con el último dígito de cada número celular. Estas son las fechas establecidas:

Terminación 0: 15 de agosto

Terminación 1: 31 de agosto

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre