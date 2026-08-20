La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó avances en el proceso de vinculación de telefonía móvil, y destacó que 9 millones 675 mil 589 líneas con terminación en el dígito "0" ya se encuentran registradas con éxito con corte al 19 de agosto.

Esta cifra representa el 78.9% del universo de 12 millones 268 mil 608 números correspondientes a este bloque que se espera queden vinculados.

Dentro del grupo de usuarios con números terminados en "0", a los que se les suspendió el servicio, un total de 2 millones 353 mil 453 líneas ya se reactivaron exitosamente, luego de completar el procedimiento oficial ante las respectivas operadoras.

Las estimaciones de la autoridad reguladora prevén que en los próximos días se logre la reactivación de aproximadamente 2.6 millones de líneas adicionales dentro de este mismo bloque. De manera paralela, la CRT anticipa una depuración cercana a los 2.5 millones de números en desuso pertenecientes a la terminación "0".

“La CRT agradece el compromiso de las personas usuarias para avanzar en el proceso de vinculación que ha permitido alcanzar al 19 de agosto un total de 73.2 millones de líneas vinculadas, que representan el 60.5% del total de líneas que se espera que se vinculen en el país”, se lee en el comunicado.

¿Por qué quedarán inactivas algunas líneas telefónicas?

Las autoridades esperan una depuración de cerca de 25 millones de líneas, que están en desuso, entre otros motivos:

Chips de regalo (en paquetes) que nunca fueron activados.

Chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales.

Chips de un solo uso adquiridos por promociones.

CRT calcula que 2.5 millones de líneas terminación "0" quedarán suspendidas Cuartoscuro

¿Qué pasa con las líneas telefónicas que quedaron suspendidas?

La CRT reiteró a la ciudadanía que las personas que cuentan con un número celular con terminación "0" y cuyo servicio fue suspendido no han perdido su número telefónico. El servicio se restablece de forma inmediata en el momento en que se completa la vinculación correspondiente con la compañía telefónica.

En el periodo en que una línea queda suspendida, los usuarios conservan algunas funciones para sus teléfonos:

Recibir las alertas sísmicas oficiales.

Marcar al número de atención a emergencias 911.

Comunicarse a las líneas de atención ciudadana 079, 088 y 089.

Establecer contacto directo con el centro de atención de su proveedor de telefonía para realizar el trámite.

La vinculación se puede realizar de forma presencial en cualquier centro de atención de la operadora o vía remota en las plataformas digitales disponibles.

El sitio oficial https://registratulinea.crt.gob.mx concentra las ligas directas a los portales de todas las empresas telefónicas.

¿Cómo queda el calendario para el registro de líneas telefónicas?

Dígito 1: 31 de agosto

Dígito 2: 15 de septiembre

Dígito 3: 30 de septiembre

Dígito 4: 15 de octubre

Dígito 5: 31 de octubre

Dígito 6: 15 de noviembre

Dígito 7: 30 de noviembre

Dígito 8: 15 de diciembre

Dígito 9: 31 de diciembre