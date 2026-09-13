Buscan a pantera que salió a pasear en calles de Torreón, Coahuila

La pantera que fue vista en el municipio de Lerdo, Durango, fue reportada ahora en el municipio de Torreón, Coahuila, donde las autoridades desplegaron un operativo para ubicar al felino.

En el despliegue participaron elementos de Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública Municipal de la llamada Perla de la Laguna.

En la alerta informaban sobre la presencia del animal al interior de un establecimiento en el Sector Alianza.

Los elementos mantienen recorridos en la zona para localizar y resguardar al félido.

Al tiempo que hicieron un llamado a la población de que en caso de observarla, evitar acercarse, alimentarla, tratar de capturarla o manipularla, por el contrario, reportar de inmediato al 911.

También pidieron a la ciudadanía permitir el trabajo del personal especializado y evitar acercarse al área de intervención.