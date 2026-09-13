SEP destaca inversión de más de 49 millones de pesos para fortalecer El Mexe

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, desde la reapertura de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal”, El Mexe, en 2021, el Gobierno de México ha destinado 49 millones 230 mil 949 pesos para fortalecer la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de formación de las y los estudiantes del plantel.

La dependencia recordó que la institución fue cerrada en 2008 y que su reapertura fue impulsada por el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al reconocer la relevancia histórica del normalismo rural en la formación de docentes para comunidades del país.

La SEP explicó que el proceso de reapertura implicó atender rezagos en infraestructura, mantenimiento, equipamiento y organización institucional mediante el trabajo conjunto entre la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), el gobierno de Hidalgo, estudiantes, docentes y la comunidad educativa.

Entre las principales acciones realizadas destaca la inversión de 17 millones de pesos en 2024 para la construcción, remodelación y equipamiento de dormitorios con capacidad para 180 estudiantes, además de la rehabilitación de espacios del casco de la hacienda y aulas.

En 2025 se destinaron 7.7 millones de pesos para fortalecer las condiciones del plantel, recursos que permitieron atender necesidades de transporte, equipamiento de aulas y la adquisición de uniformes deportivos y para ceremonias.

Para 2026, la dependencia asignó 8.4 millones de pesos que originalmente estaban destinados a la construcción de la primera etapa de una nueva nave de dormitorios. Sin embargo, a petición del Comité de Estudiantes, el proyecto fue replanteado para atender otras necesidades prioritarias.

Entre las obras acordadas se encuentran la construcción y equipamiento de un aula didáctica, un puente vehicular, la reconstrucción de una cancha de basquetbol, la rehabilitación del auditorio, la construcción de un andador, la mejora de la red eléctrica, el acondicionamiento de la cocina y el equipamiento del laboratorio de lenguas.

La SEP destacó que el Comité de Estudiantes participa de manera directa en la elaboración del Proyecto de Mejora de la Escuela Normal Rural, donde las acciones son revisadas, ratificadas o modificadas con base en diagnósticos y acuerdos alcanzados con las autoridades estatales.

Asimismo, informó que la DGESuM prevé destinar recursos para la construcción de nuevos dormitorios mediante el programa U300 “La Normal es Nuestra” durante el ejercicio fiscal 2027, proyecto que podrá diseñarse y, en su caso, aprobarse antes de concluir 2026, sujeto a la planeación y disponibilidad presupuestal.

La dependencia reiteró que mantiene una mesa permanente de diálogo con la comunidad de El Mexe y aseguró que continuará trabajando en coordinación con estudiantes y autoridades para fortalecer las condiciones de esta institución.