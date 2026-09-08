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¿Cómo saber si intentan robar tu WhatsApp o si ya entraron a tu cuenta?

No siempre hace falta “hackear” un teléfono para comprometer una cuenta. Un código compartido por engaño, un dispositivo vinculado sin autorización o el registro de tu número en otro equipo pueden dar acceso a terceros o incluso hacerte perder el control. Saber cómo ocurre permite reaccionar a tiempo.

Por: Alexandro Medrano

Infografía con cinco señales para identificar intentos de robo o acceso no autorizado a una cuenta de WhatsApp.
Cinco señales pueden ayudarte a distinguir un intento de acceso de una cuenta de WhatsApp que ya pudo ser comprometida.Alexandro Medrano

El robo de una cuenta de WhatsApp muchas veces no comienza con malware ni con sofisticados programas informáticos. Puede empezar con algo mucho más sencillo: alguien introduce tu número en otro dispositivo e intenta convencerte de que le entregues la información necesaria para completar el registro.

WhatsApp utiliza un código de seis dígitos para comprobar que quien intenta registrar una cuenta realmente controla el número telefónico. Por eso, uno de los objetivos del atacante puede ser conseguir ese código mediante engaños: hacerse pasar por un conocido, asegurar que te llegó por error o inventar alguna urgencia para que se lo compartas.

Recibirlo sin haber hecho nada no significa por sí mismo que ya hayan entrado. Significa que hubo un intento de registrar tu número y que conviene estar atento. WhatsApp insiste en que ese código nunca debe compartirse.

Infografía sobre un código de verificación de WhatsApp no solicitado como posible señal de intento de acceso.
Recibir un código de verificación que no solicitaste puede indicar que alguien intentó registrar WhatsApp utilizando tu número.Alexandro Medrano

No siempre necesitan quitarte el teléfono

Otra posibilidad es que intenten mantener acceso a tu cuenta desde un dispositivo adicional.

WhatsApp permite utilizar una misma cuenta en varios equipos vinculados. Esos dispositivos pueden seguir funcionando aunque el teléfono principal no permanezca conectado todo el tiempo, lo que vuelve especialmente importante revisar periódicamente cuáles tienen acceso.

Actualmente se pueden vincular hasta cuatro dispositivos adicionales. WhatsApp también puede pedirte confirmar un nuevo dispositivo cuando detecta uno que no reconoce.

La pregunta importante no es únicamente si tienes WhatsApp Web abierto, sino si reconoces todos los equipos que aparecen asociados a tu cuenta.

Infografía que explica cómo detectar dispositivos desconocidos vinculados a una cuenta de WhatsApp.
Revisar los dispositivos vinculados permite detectar equipos que no reconoces y cerrar esas sesiones.Alexandro Medrano

¿Qué ocurre cuando alguien consigue registrar tu número?

Aquí el problema cambia de nivel.

Si otra persona logra registrar tu número de WhatsApp en un nuevo dispositivo, puedes recibir una alerta indicándolo. El propietario todavía puede recuperar la cuenta volviendo a iniciar sesión y verificando nuevamente su número.

Cuando se introduce correctamente el código de registro, WhatsApp cierra automáticamente las demás sesiones asociadas a la cuenta. Es decir, recuperar el registro del número es el paso prioritario, antes de comenzar a cambiar otros ajustes de seguridad.

Infografía sobre el cierre inesperado de una sesión de WhatsApp cuando el número pudo ser registrado en otro dispositivo.
Un cierre de sesión por seguridad puede indicar que tu número de WhatsApp fue registrado en otro dispositivo.Alexandro Medrano

A veces, el verdadero objetivo son tus contactos

Tomar una cuenta de WhatsApp no sólo permite hacerse pasar por su propietario. También abre una vía para engañar a las personas que confían en él.

Un delincuente puede utilizar esa identidad para solicitar dinero, pedir información, enviar enlaces o intentar conseguir nuevos códigos de acceso. Por eso, cuando existe una sospecha real de que la cuenta fue comprometida, WhatsApp recomienda avisar a familiares y amigos: alguien podría estar escribiéndoles en tu nombre.

También puede aparecer otro indicio durante la recuperación: que WhatsApp solicite una contraseña o, en cuentas que aún utilizan el sistema anterior, un PIN de verificación en dos pasos que el propietario no recuerda haber configurado. La propia plataforma reconoce que, en casos poco frecuentes, otra persona que obtuvo acceso pudo haber activado esta protección.

Infografía sobre mensajes enviados sin autorización y contraseñas o PIN desconocidos como señales de una cuenta de WhatsApp comprometida.
Mensajes que no enviaste o una contraseña o PIN que no reconoces pueden indicar que alguien obtuvo acceso a tu cuenta.Alexandro Medrano

Recuperar primero, proteger después

Existe una diferencia importante entre reforzar una cuenta que todavía controlas y recuperar una cuenta que otra persona ya tomó.

Cambiar una contraseña o activar nuevas funciones de seguridad no basta por sí solo para expulsar a alguien que ya consiguió el control. Primero hay que volver a registrar la cuenta utilizando el código enviado al número telefónico. Ese proceso desconecta a quien esté utilizándola.

Una vez recuperada, entonces sí conviene reforzarla: revisar los dispositivos vinculados, activar la verificación en dos pasos, añadir un correo electrónico de recuperación y utilizar las opciones adicionales de seguridad disponibles para la cuenta.

Infografía con cinco pasos para recuperar una cuenta de WhatsApp comprometida y reforzar su seguridad.
Si alguien tomó el control de tu WhatsApp, primero debes recuperar la cuenta y después reforzar sus medidas de seguridad.Alexandro Medrano

El mejor momento para actuar es antes de que una señal aislada se convierta en una pérdida de acceso. Un código inesperado puede quedarse sólo en un intento; compartirlo, autorizar un dispositivo desconocido o ignorar una alerta puede cambiar por completo el escenario.

Fuente: Centro de Ayuda de WhatsApp.

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