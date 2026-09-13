Antón Guijarro se corona invicto en Madrid; Martínez Alcántara, 2º

Antón Guijarro finalizó su espléndida actuación en el II Torneo de Leyendas y Prodigios, en Madrid, con una segunda victoria sobre el notable Iván Sokólov y el triunfo global invicto, con una demostración magistral del juego posicional y con 7 ½ puntos reales, con cinco partidas ganadas y 5 empates, 0 derrotas. Terminó con una performance de 2,756 unidades Elo que le dan +15.6 puntos. El GM mexicano José Eduardo Martínez Alcántara, líder en América Latina, empató en la conducción de las piezas negras ante el prodigio argentino de 12 años de edad, Faustino Oro y eso definió, en ese orden la segunda y tercera posición. La quinta y última victoria de Antón Guijarro ocurre en 43 jugadas de un Gambito de Dama declinada en final de R, T y dos piezas menores con el español con la ventaja de un peón libre en d6 y se registra en un blúnder del neerlandés que deja dos piezas sin apoyo bajo el ataque. Acaso se le escapó a Sokólov una jugada intermedia defensiva de las blancas. Presentamos en esta información el primer triunfo de Antón sobre Sokólov en la R-5.

Resultados R-10, última: 1) David Antón Guijarro (2,632), España, 7 ½ puntos reales (+5, =5, -0). Jugó para performance de 2,756 y ganó 15.6 en su Elo personal. 2) José Eduardo Martíne Alcánta (2,557), México, 6 (+3, =6, -1, ante Iván Sokólov); actuación de 2,630, pierde 3 puntos en su fuerza. 3) Faustino Oro, (2,537), Argentina, 5 ½ (+2, =7, -1 ante Diego Flores). Performance de 2,618, gana +11 puntos. 4) Iván Sokólov (2,519) Países Bajos, 4 (+1, =6, -3); actuación de 2,505 pierde -7.6; 5) Diego Flores, (2,590), Argentina, 4 (+2, =4, -4), performance de 2,499, pierde 12.4 de su Elo personal. 6) José Cuencia, (2,471), España, 3 (+0, =6, -4); performance de 2,446, pierde -3.6 puntos Elo.

Resultados R-10, última ronda: 1) Antón 1-0 Sokólov; 2) Oro ½ Martínez; 3) Cuenca ½ Flores.

Copa Independencia. El serbio Luka Budisaljevic se recrea con una divertida persecución sobre el rey, en la R-1.

Blancas: Luka Budisaljevic, Serbia 2,493.

Negras: Daniel Zinedine Leal Escamilla, México, 1990.

GdeD, Semi-Eslava, B31.

R–1, Copa Independencia, Ciudad de México, 11–09-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 a6 4.cxd5 exd5 5.Cf3 c6 6.e4 dxe4 7.Cg5 h6 8.Cgxe4 Cf6 9.Cxf6+ Dxf6 10.Ad3 Ab4 11.0–0 0–0 12.Ab1 Dd6?+- 13.Ce4 De7 14.a3 Aa5 15.Dh5 f5 16.Ag5! Df7 [16...hxg5 17.Cxg5 g6 18.Dxg6+ Dg7 19.Aa2+ Ae6 20.Axe6+ Tf7 21.Axf7+ Rh8 (21...Rf8 22.Dd6#) 22.Dh5+ Dh7 23.Dxh7#] 17.Dxf7+ Rxf7 18.Cd6+ Re6 19.Af4 Ac7 20.Te1+ Rd7 Las piezas de flanco dama son espectadoras. 21.Axf5+ Txf5 22.Cxf5 Axf4 23.Cxg7 Rc7 24.Te4 Ag5 25.f4 Ad8 26.f5 Ad7 27.Tf1 c5 28.f6 Ac6 29.Ce6+ Rb6 30.dxc5+ Ra7 31.Td4 Cd7 32.Cxd8 Txd8 33.Tfd1 Rb8 34.f7 Rc7 35.Tf1 Tf8 36.Td6 Cxc5 37.Txh6 Cd3 38.Thf6 Ce5 39.Te6 Cc4 40.h4 Rd7 41.Tef6 Ce3 42.T1f2 Cg4 43.Td2+ Re7 44.Tf4 Cf6 45.g4 Cd5 46.Tf5 Txf7 47.Tdxd5 Axd5 48.Txd5 Tf4 49.Te5+ Rd6 50.Tg5 Tf3 51.h5 Th3 52.Rg2 Th4 53.Rg3 Th1 54.Tg6+ Re5 55.h6 Re4 56.g5 Rf5 57.Tg7 b5 58.h7 a5 59.g6 Rg5 60.Tg8 1–0.

Blancas: Iván Sokolov, Países Bajos, 2,559.

David Antón Guijarro, España, 2,632.

Juego Indio, Anti-NimzoIndia, E10.

R-5, Leyendas y Prodigios, Madrid, 09–09-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 h6 4.Cc3 Ab4 5.Ad2 c5 6.g3 cxd4 7.Cxd4 Cc6 8.Cc2 Ac5 9.Ag2 0–0 10.a3 d5 11.cxd5 exd5 12.b4 Ab6 13.0–0 Te8 14.b5 Ce5 15.Ca4 d4 16.Cxb6 Dxb6 17.a4 Ag4 18.h3 Ah5 19.g4 Cfxg4 20.hxg4 Axg4 21.a5 Dg6 22.f3 d3 23.exd3 Ah3 24.Ce3 Cxd3 25.Rh2 Axg2 26.Cxg2 Tad8 27.Ta2 Dh5+ 28.Rg3 Te6 29.Ch4 Tg6+ 30.Cxg6 Dxg6+ 31.Rh4 Df6+ 32.Rg3 Dg6+ 33.Rh4 Dg2 34.Th1 Td4+ 0–1.

Blancas: Faustino Oro, Argentina, 2,537.

Negras: José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,559.

GdeD, Semi-Eslava, D31.

R–10, Leyendas y Prodigios, Madrid, 12–09-2026.

1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Ab4 4.cxd5 exd5 5.Af4 Cc6 6.e3 Cge7 7.Ad3 Af5 8.Cge2 0–0 9.0–0 Axc3 10.Cxc3 Axd3 11.Dxd3 Cg6 12.Ag3 Cce7 13.b4 Dd7 14.b5 Tac8 15.Tfc1 c6 16.a4 h5 17.h3 Cf5 18.Ce2 Cge7 19.Tab1 b6 20.Af4 De6 21.Ae5 f6 22.Ah2 g5 23.Cc3 c5 24.dxc5 Txc5 25.Ce2 Tc4 26.Txc4 dxc4 27.Dc2 Td8 28.Tc1 Rg7 29.Rh1 Td3 30.Cg1 Rf7 31.Dxc4 Td2 32.e4 Cg7 33.Ab8 Dxc4 34.Txc4 Td7 35.Cf3 Ce6 36.e5 f5 37.Ad6 h4 38.Rg1 f4 39.Cd2 Cf5 40.Ce4 Td8 41.a5 bxa5 42.Ta4 Tc8 43.Txa5 Tc4 44.Txa7+ Rg6 45.f3 Tc1+ 46.Rf2 Ced4 47.Ab4 Ce3 48.Ae1 Cd1+ 49.Rf1 Ce3+ 50.Rf2 Cd1+ ½.