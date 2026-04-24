Maru Campos crea unidad para investigar la muerte de dos agentes de la CIA

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, anunció la creación de una Unidad Especializada para investigar el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, que perdieron la vida el pasado fin de semana luego de participar en un operativo estatal antidrogas.

En conferencia de prensa, efectuada en Ciudad Juárez, detalló que la unidad se enfocará en investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, relacionados con el operativo que derivó en el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes del país.

La decisión se dio tras su reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en la Ciudad de México, al precisar la mandataria estatal que la decisión responde a la necesidad de concentrar en un solo equipo las indagatorias sobre el caso.

“Como saben, ayer (jueves) tuve una reunión con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, para platicar sobre el operativo de la semana pasada que llevó al desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país, en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

“Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia, estoy instruyendo la creación inmediata de una Unidad Especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril”, anunció Campos Galván.

Informó que esta unidad tendrá como eje central integrar y dar seguimiento a las carpetas de investigación vinculadas tanto al desmantelamiento del laboratorio de metanfetaminas en el municipio de Morelos, como a los hechos en los que perdieron la vida cuatro personas.

De acuerdo con la mandataria, el objetivo es garantizar transparencia, rigor técnico y coordinación institucional en el proceso, asegurando que las investigaciones se desarrollen con un enfoque especializado ante la complejidad del caso.

La gobernadora nombró a Wendy Paola Chavez Villanueva, actual titular de la fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, para que dirija esta unidad especializada.