Presuntos asaltantes terminan llorando; los salvan de ser linchados
Una llamada alertó a las autoridades de la detención de dos masculinos, a los cuales un grupo de gente estaba golpeando por intentar robar un domicilio.
En Tlaxcala, dos presuntos ladrones terminaron llorando al salvarse de ser linchados. Entre lágrimas, los dos hombres rescatados se fueron con los policías, quienes activaron el protocolo anti-linchamiento. Antes, habitantes de la comunidad de San José Xicohténcatl, en el municipio de Huamantla, les dieron un escarmiento y los golpearon.
Los sujetos fueron sorprendidos dentro de una vivienda con la intención de robar. Vecinos se percataron del hecho y fueron por ellos; los golpearon para darles un escarmiento.
Una llamada alertó a las autoridades de la detención de dos masculinos, a los cuales un grupo de gente estaba golpeando por intentar robar un domicilio.
La policía llegó y rescató a los dos presuntos ladrones, quienes se encontraban llorando ante el miedo de que la población hiciera justicia por propia mano.
Los dos hombres fueron llevados a la comandancia de Huamantla. Las autoridades pidieron a los afectados presentar su denuncia.