En el Gobierno de México defendemos la soberanía del país: Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de los Programas para el Bienestar, donde recordó que el Gobierno de México defiende la soberanía del país y protege a los connacionales que viven en Estados Unidos.

Eso es lo que hacemos en el Gobierno de México: atender al pueblo. Y además, defendemos la soberanía del país y además defendemos a las mexicanas y a los mexicanos que están del otro lado de la frontera, fortalecemos el sistema de justicia, por eso le llamamos transformación, porque es una transformación de fondo y aquí no hay divorcio, somos uno solo, gobierno y pueblo somos uno solo, de eso se tratan los gobiernos de la Cuarta Transformación”, expresó.

Desde Singuilucan, Hidalgo, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recordó que 42 millones de mexicanas y mexicanos reciben alguno de los Programas para el Bienestar en todo el país, de los cuales 13 millones son personas adultas mayores.

La Jefa del Ejecutivo anunció que este domingo se inaugurará el Tren “Felipe Ángeles”, en su tramo Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Además de que se desarrollan proyectos de agua potable como parte de los apoyos a personas que resultaron afectadas por las lluvias del año pasado.

Celebró que en su administración se han creado tres programas nuevos: la Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa y la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria, que este año se extenderá a las y los alumnos de primaria con un apoyo de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares.