Depende de gobernadora de Chihuahua explicar presencia de agentes extranjeros: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que depende de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, explicar la presencia de agentes de Estados Unidos en Chihuahua. Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, informó que, la mandataria estatal quedó de dar la información al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Explicó que en la reunión que tuvo la gobernadora panista con García Harfuch este jueves se le dijo las leyes que hay que seguir para poder colaborar con gobiernos extranjeros y se le señaló que no siguió la ley.

“Quedó de dar la información y de parte del secretario de seguridad, pues se le dijo lo que todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero y que en este caso pues no se siguió este procedimiento. Entonces le informó. Fue una conversación cordial y bueno, ya depende ahora de la gobernadora”, expuso.

La mandataria federal descartó tener comunicación directa con la gobernadora de Chihuahua, señaló que todo será a través del secretario Omar García Harfuch, luego de un día antes se comunicó vía telefónica para tener una conversación con la panista respecto al tema, pero ésta no se encontraba en su oficina y no le regresó la llamada.

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