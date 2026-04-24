Nombra SRE a Rigoberta Menchú como alta consejera para derechos de mujeres e indígenas

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La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, fue designada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

La SRE, destacó que este nombramiento, coordinado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contribuye a la consolidación de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales del actuar internacional de nuestro país,

Rigoberta Menchú Tum, contribuirá con la Cancillería en el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La Secretaría de Relaciones exteriores agregó que su gestión buscará articular sinergias entre distintas áreas del gobierno federal para establecer planes y líneas de acción conjuntas que posicionen las demandas de los pueblos originarios en foros multilaterales y fortalezcan su presencia en la agenda global.

Rigoberta Menchú Tum, es una indígena maya k’iche’ que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias en 1998.