Mujer es decapitada por su esposo en bar donde ambos trabajaban en Reynosa

Una mujer de 30 años fue decapitada por su esposo la mañana del viernes en un restaurante-bar de Reynosa, Tamaulipas, donde ambos trabajaban. La agresión ocurrió tras una discusión y provocó la movilización de la Guardia Estatal, cuyos elementos sometieron al agresor luego de que este los atacara con un cuchillo.

Movilización tras reporte al 911

La alerta se recibió a las 11:30 horas, tiempo del centro, en el negocio “La Gallina Dorada”, ubicado en las calles Herón Ramírez y Toluca, en la colonia Rodríguez.

Al llegar, elementos de la Guardia Estatal y de la Unidad General de Investigación fueron recibidos con agresiones por parte del individuo, quien presuntamente portaba la misma arma blanca con la que privó de la vida a su pareja. Los agentes se vieron obligados a someterlo mediante el uso de la fuerza.

Elementos de la Policía Investigadora acordonan la zona frente al bar La Gallina Dorada en Reynosa, Tamaulipas, tras el reporte de un crimen ocurrido el viernes. Excélsior / Alfredo Peña

Hallazgo dentro del establecimiento

En el interior del lugar, sobre la barra del bar, los agentes localizaron la cabeza de la víctima, identificada como Lorena “N”, de 30 años.

El resto del cuerpo fue hallado en el área de cocina.

El presunto responsable fue identificado como Cándido “N”, de 38 años.

Discusión previa y aviso de compañeros

La información preliminar señala que una discusión entre la pareja originó el ataque.

Tras cometer el crimen, el hombre fue reportado por sus propios compañeros de trabajo, quienes dieron aviso a las autoridades.

Peritos forenses y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para procesar la escena, realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios para la carpeta de investigación.

Contexto de violencia de género en México

El caso ocurre en un contexto de alta incidencia de violencia de género en México, donde los asesinatos de mujeres son investigados como feminicidio cuando existen razones de género, conforme al Código Penal Federal y legislaciones estatales.

En Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia ha activado protocolos con perspectiva de género en distintos momentos, aunque organizaciones civiles han señalado rezagos en la correcta clasificación de los casos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2025 se registraron más de 800 presuntos feminicidios a nivel nacional, además de miles de homicidios dolosos de mujeres que no siempre se investigan inicialmente bajo ese tipo penal.

Tamaulipas se mantiene en un nivel intermedio de incidencia, con focos rojos en municipios fronterizos como Reynosa, donde convergen dinámicas de violencia criminal y violencia intrafamiliar.

Especialistas han advertido que una proporción significativa de estos crímenes ocurre en entornos cercanos a la víctima, como parejas o exparejas, en línea con datos del INEGI que indican que más del 40% de las agresiones graves provienen de personas con vínculo afectivo.

En estos casos, las autoridades deben aplicar el protocolo de feminicidio, que implica preservar indicios, investigar antecedentes de violencia previa y garantizar el debido proceso. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si este caso será tipificado bajo esa figura.

A nivel nacional, el tema continúa como prioridad en la agenda pública, con exigencias de colectivos para fortalecer la prevención, mejorar las órdenes de protección y reducir la impunidad en este tipo de delitos.