Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desmantelaron tres laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de metanfetaminas en Sinaloa y Michoacán, durante dos operativos que representaron una afectación económica estimada en mil 419 millones 256 mil pesos para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas.

Las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia desarrollados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las operaciones federales para identificar y neutralizar centros de producción de sustancias ilícitas.

El primer operativo se realizó en las inmediaciones del poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, donde personal naval descubrió un inmueble acondicionado para la elaboración de drogas sintéticas.

Durante la intervención, los efectivos aseguraron aproximadamente mil litros y 800 kilogramos de metanfetamina, además de 800 litros de precursores químicos y 210 kilogramos de sustancias de uso dual, así como diversos instrumentos empleados en el procesamiento de narcóticos.

En una segunda operación, desarrollada en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán, las fuerzas federales localizaron otros dos complejos clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.

En estos sitios fueron decomisados aproximadamente mil 600 kilogramos de la droga, 10 mil 830 litros de precursores químicos y cerca de dos toneladas de sustancias de uso dual.

También se encontraron tanques de almacenamiento, reactores, equipo especializado para el procesamiento de compuestos químicos y dos vehículos presuntamente utilizados en las actividades relacionadas con estos centros de producción.

Tras concluir las inspecciones, los elementos federales procedieron a inhabilitar las instalaciones, así como los materiales y equipos empleados en la fabricación de narcóticos, con el propósito de impedir que fueran reutilizados por integrantes de organizaciones delictivas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la destrucción de los tres laboratorios y el aseguramiento de las sustancias químicas representan pérdidas superiores a los mil 419 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Los indicios y objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes, encargadas de integrar las carpetas de investigación para determinar la procedencia de los materiales e identificar a los responsables de operar estos centros clandestinos.