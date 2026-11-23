Las limosnas en la Basílica de Guadalupe de Monterrey, Nuevo León, ya pueden realizarse mediante tarjetas de crédito, débito y pagos digitales, gracias a la instalación de módulos electrónicos que permiten a los feligreses hacer sus aportaciones sin necesidad de llevar efectivo.

El nuevo mecanismo se encuentra disponible en el Santuario guadalupano, ubicado en la colonia Independencia, uno de los recintos religiosos que durante estas fechas recibe a miles de visitantes y peregrinos.

Con esta alternativa, la Iglesia católica en Nuevo León incorpora herramientas de pago electrónico para facilitar las ofrendas de quienes acuden a realizar sus oraciones, participar en las celebraciones religiosas o visitar a la Virgen de Guadalupe.

Los nuevos dispositivos están integrados en ánforas de madera que cuentan con una pantalla digital y la indicación “Toca para donar”.

Al iniciar el procedimiento, los usuarios pueden seleccionar alguno de los montos disponibles o ingresar una cantidad personalizada. La pantalla muestra aportaciones desde los 100 pesos.

Una vez elegido el importe, los feligreses deben acercar su tarjeta bancaria a la terminal para autorizar la transacción, mediante un procedimiento similar al de una compra convencional.

De acuerdo con las indicaciones del sistema, para aportaciones menores a mil pesos basta con acercar la tarjeta al dispositivo. Cuando el donativo supera esa cantidad, es necesario insertar la tarjeta y completar el proceso de autorización correspondiente.

¿Qué tarjetas acepta la Basílica de Guadalupe en Monterrey?

La plataforma utilizada para recibir las aportaciones es Dar-Facil.com, un servicio tecnológico especializado en facilitar donativos a iglesias y organizaciones religiosas.

Entre los métodos de pago disponibles se encuentran las tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard y American Express, así como alternativas digitales como Apple Pay y Google Pay.

También se contempla el uso de tarjetas del Bienestar que operan mediante las redes Visa o Mastercard.

De esta manera, los visitantes pueden realizar sus contribuciones sin depender exclusivamente del dinero en efectivo.

Los módulos electrónicos fueron colocados en la parte frontal de la Basílica de Guadalupe, en la colonia Independencia, donde los feligreses pueden utilizarlos durante sus visitas al santuario.

Además de las terminales instaladas en las ánforas, los dispositivos pueden utilizarse durante las celebraciones religiosas, ya que el personal de la iglesia tiene la posibilidad de trasladarlos entre las bancas para recibir las aportaciones de los asistentes sin que tengan que levantarse de sus lugares.

Esta modalidad amplía las opciones para quienes desean realizar una ofrenda durante las misas y otras actividades religiosas.

Feligreses se sorprenden por las limosnas digitales

La incorporación de pagos electrónicos para las limosnas ha llamado la atención de los visitantes que acuden a la Basílica de Guadalupe, particularmente de quienes están acostumbrados a realizar sus aportaciones mediante las ánforas tradicionales.

Con esta innovación, las contribuciones religiosas dejan de depender exclusivamente de las monedas y billetes, al incorporar herramientas bancarias que ya forman parte de las operaciones cotidianas de millones de personas.

La medida representa una adaptación tecnológica en uno de los principales santuarios católicos de Monterrey, especialmente durante una temporada en la que aumenta la llegada de peregrinos y devotos de la Virgen de Guadalupe.