Marina asegura una tonelada de cocaína y detiene a 6 personas en costas de Guerrero: García Harfuch

En un contundente golpe contra el narcotráfico, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvieron a seis personas que transportaban el cargamento a bordo de una embarcación menor, durante un operativo de vigilancia marítima al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El aseguramiento fue dado a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó a través de sus redes sociales sobre los resultados de esta operación encabezada por personal de la Armada de México.

En su mensaje, el funcionario destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.

Por último, García Harfuch también resaltó que este tipo de acciones representan un golpe directo a las finanzas de las organizaciones criminales, ya que les impiden obtener recursos para adquirir armamento, fortalecer sus estructuras y continuar generando violencia.