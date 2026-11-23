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En la última semana se confirmaron 660 nuevos casos de dengue, por lo cual la cifra total aumentó a 10 mil 691, informó la Secretaría de Salud.

Cabe señalar que los pacientes afectados por esta enfermedad viral se registraron en 30 estados del país, ya que, hasta el momento, la Ciudad de México y Tlaxcala son las únicas dos entidades que han estado exentas de contagios.

De acuerdo con el “Panorama Epidemiológico del Dengue”, publicado por la dependencia federal, al corte del 16 de noviembre, el 62 % de las personas que se contagiaron se concentró en cinco estados.

Con 2 mil 667 casos, Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

Veracruz, con mil 514.

Tabasco, con 886.

Sinaloa, con 872.

Baja California Sur, con 719.

Durante la semana epidemiológica número 45, de los 10 mil 691 pacientes confirmados, 5 mil 314 fueron atendidos por dengue con signos de alarma y dengue grave.

En este rubro, el 55 % de los casos fueron diagnosticados en mujeres, frente al 45 % que se confirmó en hombres.

Aunque los cuatro serotipos del dengue están circulando, el serotipo 3 es el que tiene mayor presencia en las 30 entidades afectadas.

33 MUERTES POR DENGUE

La Secretaría de Salud informó que desde el pasado 19 de octubre no se registraron nuevos decesos por dengue.

En consecuencia, la cifra total de fallecimientos se mantuvo en 33 en 14 entidades.

Sonora y Veracruz encabezaron la lista de los cinco estados con el mayor número de muertes, al reportar cinco cada uno.

El tercer sitio lo ocupó Quintana Roo, con cuatro decesos. Tabasco registró tres y Sinaloa, dos.