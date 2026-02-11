María Eugenia Campos revisa avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, revisó los avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad en el estado suscrito hace ya cinco años.

Ante la presencia de empresarios y líderes de las cámaras de comercio en la entidad, la mandataria local atestiguó el avance del 89.9 por ciento del acuerdo que contiene la agenda para fortalecer la competitividad y asistencia social durante todo su gobierno.

La revisión del plan surgió en la 7ª Reunión de Seguimiento del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027, la cual contó con la asistencia de 30 empresarios reunidos en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, se informó la noche de este miércoles en un comunicado de prensa.

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, revisó los avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad Foto: Especial

Campos Galván sostuvo que "los resultados obtenidos son gracias a la suma de esfuerzos" entre gobierno y empresariado; además aseguró que seguirá trabajando para "abonar a la construcción de un mejor futuro" para Chihuahua.

En su oportunidad, Jorge Cruz y Ernesto Hermosillo, representantes de Desarrollo Económico de Chihuahua (Desec) y PICsp, respectivamente, reportaron que hasta enero de este año se registró un avance del 89.9 por ciento del cumplimento del pacto, lo que implica que se han concretado proyectos en los 67 municipios de la entidad con base en la agenda diseñada en el 2021.

Algunos de estos proyectos se relacionan con los temas de desarrollo, competitividad, bienestar social y gobierno eficiente.

Se acordó por los presentes que, ante el panorama que enfrenta la entidad, el periodo correspondiente a 2026 se priorizarán proyectos en materia de movilidad, mejora en los índices de empleo, impulso de las reservas industriales y que garanticen mejor infraestructura y obras, con los recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina", destacó el comunicado oficial.

En el evento se reconoció también por parte de los empresarios que "ha sido un reto darle seguimiento al pacto, porque el estado cambia y tenemos que encontrar flexibilidad para ajustarnos a sus tiempos".

Se detalló que el acto contó con la participación de los secretarios general de Gobierno, Santiago De la Peña; de Hacienda, José de Jesús Granillo; de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez; del Trabajo, Diódoro Siller, y de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández.

Por parte del sector empresarial estuvieron presentes Luis Corral, director de Grupo La Norteñita; Jaime Cruz Russek, en representación de Impulsora Empresarial del Norte; Arturo Elías, de CTU; Alejandro Lara, de American Industries; Álvaro Madero, de Grupo Hema y Sergio Mares, de Grupo Alsuper. Además de Sergio Ochoa, de Blu Capital; Federico Terrazas Becerra, de Grupo Cementos de Chihuahua; Antonio Valadez, de VP Coder; Jorge Treviño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y Leopoldo Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros.

