Caen ocho integrantes de una célula delictiva en Acapulco

Policías estatales fueron atacados a balazos en Acapulco, Guerrero, logrando las autoridades detener a dos de los agresores, mientras que en un operativo aparte fueron detenidas otras ocho personas con armas y drogas.

En un primer hecho, registrado en la colonia La Quebradora, de Acapulco, una patrulla de la policía estatal que realizaba su rondín de vigilancia entre las calles del Tubo y Leonardo Bravo fue atacada a balazos; los policías repelieron la agresión hiriendo a uno de los civiles armados.

Logrando detener a dos de los agresores, uno de ellos herido, el cual fue llevado para recibir atención médica y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Por otra parte, también en Acapulco, gracias a un operativo de las fuerzas de seguridad se logró detener a ocho personas con los siguientes materiales:

* 02 armas cortas.

* 67 bolsitas con hierba verde seca, con características propias de la mariguana.

* 07 bolsitas de plástico con sustancia granulada color blanco, con características similares a la droga conocida como cristal.

* 01 vehículo tipo Tsuru.

* 01 motocicleta.

Objetos decomisados a integrantes de una célula delictiva detenidos en Acapulco Foto: Fiscalía General de Guerrero

Los detenidos son: Elías “N”, Antonio “N”, Alexis “N”, Carlos “N”, José Luis “N”, José Antonio “N”, José Eduardo “N” y Luz “N”. De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían vinculados a una célula delictiva generadora de violencia en el municipio de Acapulco.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica conforme a derecho.

Ejecutan a policía en Acapulco; era su día libre

Apenas en enero, la tarde del martes 27, un policía municipal de Acapulco, Guerrero, que se encontraba en su día de descanso fue atacado a balazos en una miscelánea.

El policía murió en el lugar y su hijo resultó herido, de acuerdo a los primeros reportes.

Los hechos ocurrieron en la colonia Zapata de Acapulco, entre las calles Azucena y Gardenias.

Testigos de los hechos informaron que hombres armados, a bordo de un vehículo, le dispararon al policía cuando el uniformado se encontraba en la tienda "Los dos carnales".

Asimismo, señalaron que el hijo del policía resulto herido de bala en la pierna, sin embargo, se desconoce su edad.

Al lugar llegaron paramédicos De la Cruz Roja, quienes trasladaron a la persona herida a un hospital para que fuera atendido.

Este hecho provocó una intensa movilización policiaca en la zona, sin que se pudiera ubicar a los agresores.

jcp