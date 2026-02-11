Clima en México este 12 de febrero de 2026: Frente frío 34 provocará nevadas y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 12 de febrero de 2026.

El frente frío 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos, así como posibles nevadas en Baja California.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas, adicionalmente en el sur y la península de Yucatán.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso sobre gran parte de México. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 12 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 12 de febrero de 2026 cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente cálido en la región, así como caluroso en el Edomex (suroeste); sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 9 a 11 °C y la máxima de 28 a 30 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 26 a 28 °C.

Frío en la CDMX Foto: Cuartoscuro

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS