Aumentan a 18 los casos de sarampión en Nuevo León

La Secretaría de Salud federal informó que los casos de sarampión en Nuevo León aumentaron a 18, con corte a este miércoles 11 de febrero.

Fue a través de su reporte diario que la instancia federal informó de esta actualización y precisó que también hay 233 casos probables acumulados.

De momento se registran cero defunciones en la entidad y, debido a la rápida propagación de la enfermedad, autoridades mantiene una amplia jornada de vacunación para cuidar a la población y que su organismo cuenta con las defensas necesarias para evitar complicaciones con el sarampión.

A nivel nacional, es Jalisco el que lidera el número de contagios con mil 603 casos y por debajo de él está Chiapas con 282 casos confirmados. En total, en todo México hay 2 mil 755 casos confirmados de sarampión.

Lanzan macrobrigada de vacunación contra el sarampión

Ante el brote de sarampión que se viven México, el gobierno de Nuevo León anunció que realizará una macrobrigada de vacunación, la cual tendrá como finalidad que más personas cuenten con su esquema completo de vacunación contra el sarampión.

Esta jornada se realizará el 14 y 15 de febrero en la Explanada de los Héroes en un horario de 8:30 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

A su vez, la UANL y el IMSS también pondrán en marcha una jornada de vacunación contra el sarampión, la cual comenzará el próximo jueves 12 y finalizará el 16 de febrero. La invitación es para estudiantes, maestros y público en general.

La primera jornada de vacunación tendrá lugar el jueves 12 de febrero en el Campus de la Salud y el módulo estará ubicado frente a la Torre del Hospital Universitario. Posteriormente, la siguiente jornada tendrá lugar el 13 de febrero en el Campus de Ciudad Universitaria.

La última jornada se realizará en el Campus Mederos el 16 de febrero. El horario de atención en estas jornadas será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

¿Cuándo se debe aplicar la vacuna contra el sarampión?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León, la aplicación de la vacuna contra el sarampión debe aplicarse en menores desde los seis meses de vida y hasta los 49 años.

A continuación, te compartimos las edades en que esta vacuna debe aplicarse:

* 6-11 meses (dosis cero).

* 12 y 18 meses (primera y segunda dosis de SRP para completar el esquema).

* 10-49 años (en caso de tener alguna duda, puedes aplicarte una dosis).

Las personas de 50 años o más, no necesitan la vacuna contra el sarampión, ya que estas personas han generado inmunidad natural ante el virus al convivir de forma directa o con personas contagiadas durante la infancia.

