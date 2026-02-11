Destaca Mijes a 4T Norteña en Exposición Internacional de Innovación y Emprendimiento

El alcalde Andrés Mijes destacó en la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) 2026 a la 4T Norteña como un modelo de éxito que, a través de políticas innovadoras implementadas en Escobedo, impulsa y potencializa el desarrollo empresarial.

Durante el encuentro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desde la Ciudad de México, Mijes dio a conocer que mediante el uso de nuevas tecnologías y la eliminación de trámites burocráticos, tanto empresas internacionales como emprendimientos locales han logrado crecer y consolidarse en el municipio.

La inauguración del evento estuvo a cargo de Juan José Sierra, Presidente Nacional de COPARMEX; Pedro Estrella, Vicepresidente de COPARMEX; José Medina Mora, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, además de autoridades municipales y empresariales, siendo Andrés Mijes uno de los invitados especiales de este encuentro.

Mijes en compañía de los directivos de COPARMEX visitaron el módulo de “Distrito Industrial y de Logística” instalado en la FIIE donde dio a conocer que la digitalización y la implementación de políticas innovadoras como el Permiso a la Confianza y el sistema en línea de trámites de Desarrollo Urbano han permitido posicionar a Escobedo como un destino estratégico para la inversión nacional e internacional.

Todas las empresas se están instalando en Escobedo porque tenemos políticas públicas innovadoras con trámites muy sencillos y la certeza de un Distrito Industrial y de Logística que tiene bien clasificado los usos de suelos, blíndalos así, eso nos ha dado ese boom”

Gracias a esta certeza y eficiencia gubernamental, empresas de talla internacional como Seojin Mobility, Costco, Canada City Center, Mercado Libre, Walmart y Amazon han confiado en Escobedo para el desarrollo y expansión de sus proyectos.

A través de la innovación, agregó el Alcalde, el Municipio ha fortalecido sus finanzas, mantiene un flujo constante de inversiones y genera beneficios directos para la ciudadanía con resultados concretos.

Asimismo, Mijes precisó que, en Escobedo, tal como lo ha expresado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la economía es primero, y que a través del Capitalismo Social Norteño se genera mayor bienestar para la población.

La Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento 2026 es un evento estratégico orientado a fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en México.

Con resultados medibles y una visión clara de futuro, Escobedo consolida a la 4T Norteña como un modelo que transforma la inversión en bienestar, demostrando que cuando el gobierno facilita y confía, el crecimiento se multiplica y llega a cada familia.

RLO