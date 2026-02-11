Suman 14 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Sinaloa

Las autoridades han extraído 14 cuerpos de las fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde, en las cuales fueron encontrados los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

Hasta el momento suman cinco fosas trabajadas: una por la Fiscalía General de la República (FGR) y cuatro por la Fiscalía General del Estado, pero ambas instituciones continúan realizando labores en la zona.

En la primera fosa se reportó el hallazgo de 10 cuerpos, de los cuales, cinco han sido identificados por las familias de los mineros desaparecidos, y de las otras cuatro fosas extrajeron el resto de los cadáveres.

Todos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Mazatlán, a donde han acudido familiares de personas desaparecidas, con la intención de realizarse pruebas de genética para compararlas con los restos.

Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de encontrar más cuerpos, pues todavía se realizan trabajos en otras zonas de la comunidad de El Verde.

Buscando obtener más información, integrantes de diversos colectivos de búsqueda de Sinaloa y Durango, han estado acudiendo a la zona de los operativos, esperando conocer las características de los cuerpos.

Sepultan a minero asesinado en Sinaloa

El pasado martes fue sepultado en el panteón del barrio del Arroyo, en Taxco, el geólogo José Manuel Castañeda Hernández, uno de los 10 trabajadores de Vizsla Silver secuestrados y hallados muertos en Sinaloa.

Luego de su identificación y traslado a Guerrero, de donde era originario, el cortejo fúnebre partió de su domicilio este martes, acompañado por música de mariachi.

A la despedida acudieron familiares, amigos y compañeros de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como integrantes de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Reproducir

JCS