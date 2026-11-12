La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 12 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 12 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

7:43 Horas | Ebrard anuncia inversión de 250 mdd de la empresa WEG en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión importante que hará la empresa WEG, dedicada al sector de los generadores y transformadores, por 250 millones de dólares que aplicará en un periodo de 2026 a 2030 y que incluye la instalación de una nueva planta en Hidalgo con la que sumará a 2 mil trabajadores a su plantilla en la que ya tiene más de 6 mil colaboradores.

"Son una empresa clave para México para la expansión de la actividad industrial, centros de datos y la Inteligencia Artificial. Todo lo que implica crecimiento económica pasa por estos equipos. Llevan casi 25 años invirtiendo en México, es una muestra de confianza y certidumbre para el futuro de México", destacó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 12 de noviembre: Video completo