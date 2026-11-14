Ataque a vivienda del alcalde de Tepehuacán de Guerrero deja dos policías muertos

Dos policías fallecidos es el saldo que dejó un ataque armado en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, en Hidalgo, la madrugada de este sábado.

Información del gobierno del estado señala que aproximadamente tres personas armadas ingresaron por la fuerza a la vivienda del alcalde Francisco Martínez Enriquez, ubicada en la comunidad de Acoxcatlán, el domicilio era resguardado por cuatro policías, quienes fueron atacados a balazos, dos de ellos perdieron la vida.

Ocurrió una agresión con disparos de arma de fuego, perpetrada por aproximadamente tres sujetos en contra de dos elementos de dicha corporación, al llegar al lugar se localizó a una persona sin vida y a otra persona lesionada, misma que fue trasladada a un hospital de Tlanchinol, donde posteriormente se hizo del conocimiento que falleció”, dijo Juan Carlos Ortíz Solares, subprocurador de Justicia de Hidalgo

Y añadió: “De igual manera, en el sitio se encontraron a dos oficiales más, a uno de ellos los agresores lo amarraron de las manos e ingresaron al domicilio donde se encuentra la casa del presidente municipal, entraron y rompieron la puerta con un mazo y entraron a la fuerza”.

El presidente municipal, no se encontraba en su vivienda en el momento del ataque, refirió que no había recibido ningún tipo de amenazas directas con anterioridad, Martínez recibió el apoyo de sus vecinos.

Estos sujetos, a base de golpes, abrieron la puerta de mi domicilio y entraron a la casa. Es algo atípico”, dijo Francisco Martínez Enriquez, alcalde de Tepehuacán de Guerrero.

Nosotros como pueblo lo respaldamos, no ha sido la primera vez, muchas veces le han intentado quitar la vida, ahorita otra vez, nosotros lo vamos a respaldar, el pueblo al cien por ciento está con él”, afirmó Santana Lozano, vecino de Tepehuacán.

El Gabinete de Seguridad de la entidad afirmó que se realizan las investigaciones de ley para identificar a los autores materiales e intelectuales, para proceder conforme a la ley.