Banco del Bienestar lanza aplicación, permitirá transferencias y pagos digitales; ¿cómo descargarla?

El Banco del Bienestar presentó su nueva aplicación móvil, una herramienta que permitirá a los beneficiarios de los programas sociales realizar operaciones financieras directamente desde sus teléfonos celulares, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el director general de la institución, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, explicó que la plataforma permitirá consultar saldos, enviar y recibir dinero sin comisiones, realizar transferencias a otros bancos y efectuar pagos y cobros digitales mediante códigos QR.

Además, los usuarios podrán recibir notificaciones en tiempo real sobre los movimientos realizados en sus cuentas.

Con ella, 42 millones de beneficiarios de programas sociales van a poder tener el Banco del Bienestar en su celular”, destacó el funcionario al presentar la herramienta, desarrollada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Lamoyi Bocanegra señaló que esta iniciativa busca ampliar el acceso de la población a los servicios financieros digitales y ofrecer nuevas alternativas para administrar y utilizar los recursos que reciben a través de los programas sociales.

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La aplicación ya puede descargarse de manera gratuita en las tiendas digitales App Store y Google Play.

En otro orden de ideas pero siguiendo la línea del Banco del Bienestar, el director general también destacó la cobertura de la institución bancaria, que cuenta con más de 3 mil 100 sucursales distribuidas en 2 mil 705 localidades de mil 972 municipios del país.

Subrayó que dicho banco tiene presencia en comunidades donde no llegan las instituciones de la banca comercial y que, actualmente, es el único banco en más de mil municipios.

Asimismo, informó que durante 2026 la institución atenderá a 42.8 millones de personas inscritas en los 29 programas de bienestar.

De acuerdo con sus proyecciones, este año se dispersará un billón de pesos en recursos correspondientes a los programas sociales del gobierno de México.

En cuanto a la atención al público, detalló que diariamente se brinda servicio a más de 500 mil personas en sucursales y cajeros automáticos. Las oficinas operan de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas, mientras que los cerca de 3 mil cajeros automáticos están disponibles las 24 horas.

Finalmente, indicó que el centro de atención telefónica recibe más de 16 mil llamadas y atiende hasta 480 mil consultas de saldo al día.