Trasvasan 58 millones de metros cúbicos de agua en presa de NL a Tamaulipas

En apenas cuatro días, 58 millones de metros cúbicos de agua han sido trasvasados de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, a la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, como parte del acuerdo que contempla la transferencia de 160 millones de metros cúbicos destinados al Distrito de Riego 026.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, las operaciones comenzaron el pasado 10 de noviembre, aunque durante este periodo tuvieron que suspenderse temporalmente por distintas situaciones administrativas e hidráulicas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de sus oficinas federales, es la instancia encargada de autorizar y regular estas operaciones, así como de determinar la distribución del recurso hídrico.

Con los 58 millones de metros cúbicos trasladados hasta el momento, ya se ha cumplido poco más de una tercera parte del volumen autorizado. Esto significa que todavía están pendientes alrededor de 102 millones de metros cúbicos para completar el compromiso.

El trasvase forma parte de un acuerdo que data de 1996, mediante el cual Nuevo León y Tamaulipas comparten el agua de la cuenca del río San Juan, lo que permite transferir el recurso de una presa a otra para atender las necesidades agrícolas del distrito de riego.

En cuanto a los niveles de almacenamiento, la presa El Cuchillo registraba 717 millones de metros cúbicos el 10 de noviembre y cerró el día 13 con aproximadamente 656 millones, lo que representa una disminución cercana a los 61 millones.

Foto: Especial

La presa Marte R. Gómez pasó de 592 millones a 628 millones de metros cúbicos durante el mismo periodo, con un incremento de aproximadamente 36 millones.

Las autoridades explicaron que las variaciones en los almacenamientos no necesariamente coinciden de manera exacta con el volumen trasvasado, debido a que ambos embalses reciben aportaciones de lluvia y escurrimientos de arroyos, además de registrar pérdidas por evaporación y extracciones para distintos usos.

Los 58 millones de metros cúbicos constituyen el volumen de agua confirmado como transferido en estos primeros cuatro días.

El recurso será utilizado para el riego de las tierras agrícolas de los municipios que integran el Distrito de Riego 026, en Tamaulipas.