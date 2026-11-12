Nadia Beller ya está en México; Sheinbaum analizará si permanecerá como refugiada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la abogada y activista boliviana Nadia Beller Delgadillo ya se encuentra en territorio mexicano, luego de que el Gobierno federal le otorgara las facilidades para ingresar al país tras solicitar asilo político.

Durante su declaración, la mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación con Beller para conocer sus planes y determinar si su llegada a México es únicamente de tránsito o si tiene la intención de permanecer en el país bajo la condición de persona refugiada.

Se le dieron las condiciones para llegar a México y ya tiene que verse cuál es la intención de llegar a México, y estaríamos informando. Ella estaba amenazada y por esa razón, pues se le dio el asilo”, señaló Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que, antes de su llegada, se estableció un diálogo para facilitar que la boliviana pudiera acudir a una embajada mexicana, donde solicitó protección. Posteriormente, se le brindaron las condiciones necesarias para trasladarse a territorio nacional.

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El caso de Nadia Beller cobró relevancia luego de que denunciara haber sobrevivido a un atentado armado en Bolivia, del que responsabilizó a su expareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo. Además, ha señalado presuntas agresiones y un intento de feminicidio, así como la participación de Cerimedo en procesos electorales de distintos países.

Al respecto, Sheinbaum destacó que Beller ha hecho públicas las denuncias contra su expareja y las amenazas que, asegura, recibió.

Ella ha estado denunciando la agresión que recibió de su expareja, el intento de feminicidio y ha estado denunciando la participación de su expareja en las elecciones de distintos países”, expresó.

La presidenta indicó que la Cancillería dará seguimiento al caso y mantendrá el contacto con la solicitante para conocer su situación y definir los siguientes pasos respecto a su permanencia en México.