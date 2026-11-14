Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum, respaldan a productores porcícolas de Sonora

Con más de 17 mil empleos directos y periféricos generados, además de la compra anual de más de 700 mil toneladas de granos e insumos, la porcicultura sonorense consolida a la entidad como el segundo mayor productor de carne de cerdo en México. Para proteger esta actividad estratégica, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó en Ciudad Obregón una reunión de trabajo con representantes del sector pecuario con el fin de dar seguimiento a las investigaciones antidumping y antisubvenciones sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo provenientes de Estados Unidos.

En el encuentro, celebrado este 15 de noviembre con la participación de la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora (UGRPS), la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, y el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Juan González Alvarado, se subrayó la urgencia de aplicar las medidas compensatorias que correspondan una vez concluido el análisis de los expedientes. Asimismo, los productores plantearon la imposición de aranceles a la carne de cerdo y res importada de países con los que México carece de tratados comerciales, buscando garantizar condiciones de competencia equitativas.

Alfonso Durazo señaló que el panorama actual de negociaciones comerciales representa una oportunidad idónea para exponer las demandas de los productores sonorenses ante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En este sentido, se comprometió a gestionar mesas de diálogo directo con autoridades federales y mantener comunicación permanente con el gremio sobre los avances alcanzados.

Finalmente, el mandatario estatal atribuyó el liderazgo productivo de Sonora a la inversión conjunta en materia de sanidad y bioseguridad, reiterando que su gobierno mantendrá una coordinación estrecha con el sector para blindar su capacidad operativa y detonar el desarrollo económico de la región.