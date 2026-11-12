México atiende a caravanas migrantes; es difícil que lleguen a EU: Sheinbaum a Trump

A lo largo de la actual administración de Donald Trump, ninguna de las caravanas que han ingresado desde el sur de México ha llegado a la frontera con Estados Unidos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

Sheinbaum fue cuestionada acerca de la amenaza de Donald Trump de duplicar los aranceles a México en caso de que la caravana llegue a la frontera entre ambos países.

“No ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte. Hay dos caravanas en este momento, una caravana que está en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 500 o hoy lo comentaron- 600 personas y ya quedan menos de 100 personas.

“Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad. Entonces buscamos la manera de que regresen a sus países, de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones en determinado lugar lo puede hacer”, expuso Sheinbaum.

La mandataria destacó que la mayoría de los migrantes que integran las caravanas deciden retornar a sus países y retiró que el propio Instituto Nacional de Migración ya tiene "mucha experiencia", por lo que descartó que las caravanas de migrantes lleguen a la frontera norte en su intento por cruzar hacia Estados Unidos.

Trump amaga con subir aranceles a México

El presidente Donald Trump amenazó este jueves con duplicar los aranceles a México si el gobierno mexicano no detiene a la caravana de migrantes que se dirige rumbo a Estados Unidos tras las elecciones de medio término de la semana pasada, a la vez que advirtió que no se les permitiría entrar.

"¡Ya estamos otra vez!", escribió Trump en las redes sociales. "¡No serán aceptados! MÉXICO DEBE DETENERLOS, YA, y si no lo hace, los aranceles a México SE DUPLICARÁN INMEDIATAMENTE. MÉXICO, EL GOBERNADOR DE TEXAS, EL NUEVO Y MUY LIBERAL GOBERNADOR DE TEXAS, NUESTRA GRAN PATRULLA FRONTERIZA Y EL ICE HAN SIDO INFORMADOS AL RESPECTO. ¡No habrá indulgencia!", publicó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Truth Social.

Los migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica, partieron el martes de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala en el sur de México, con la esperanza de que la victoria de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos pueda abrirles vías para vivir y trabajar ahí.

Con información de Reuters